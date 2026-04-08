Eduardo Feinmann protagonizó un insólito momento.

En la televisión argentina ya vimos de todo, pero lo que pasó con Eduardo Feinmann en su programa sumó un capítulo inesperado a la lista. No fue un cruce político, ni una editorial encendida, ni una discusión caliente en la mesa. Esta vez, el protagonista fue su celular.

El cruce de Eduardo Feinmann con la IA

Sí, en pleno aire de A24, el periodista decidió interactuar con la inteligencia artificial de su teléfono, y lo que parecía una simple prueba tecnológica terminó derivando en una escena que descolocó a todos en el estudio. Todo arrancó con una frase que sorprendió hasta a sus propios compañeros: “Te quiero, quiero decirte que te quiero”.

Del otro lado, la respuesta no tardó en llegar. Con una voz femenina y un tono amigable, la IA le devolvió el gesto con una mezcla de halago y complicidad: “Y yo te re banco, con esas ganas de ir al hueso en las entrevistas se nota la pasión. Acá estoy para afilar ideas y preguntas”. Ahí, el clima cambió por completo.

Eduardo Feinmann habló con la IA en vivo.

Las risas empezaron a aparecer en la mesa, y lo que siguió fue un ida y vuelta cada vez más descontracturado. Entre chicanas y comentarios irónicos, sus compañeros comenzaron a bromear con la situación, preguntándole si sabía algo más sobre esa “voz” que lo había elogiado en vivo.

El pedido de Feinmann a la IA

Feinmann, lejos de esquivar el momento, se sumó al juego. Incluso deslizó, en tono humorístico, que nunca había querido “sobrepasarse”. Pero lo mejor estaba por venir. Porque en medio de ese clima distendido, lanzó una pregunta que dejó a todos en shock: “Decime una cosa… ¿tenés Instagram?”.

La reacción en el estudio fue inmediata. Risas, caras de sorpresa y un desconcierto generalizado ante lo que acababan de escuchar. Pero la IA no se quedó atrás y redobló la apuesta con una respuesta que terminó de cerrar la escena: “¿Querés chusmear algo, tenés alguna duda?”.

Ahí ya no hubo vuelta atrás. El estudio explotó en carcajadas y el momento rápidamente empezó a circular en redes, donde muchos lo catalogaron como uno de los momentos más insólitos del año en la televisión.

Lejos de la tensión habitual que suele rodear a Feinmann, esta vez el conductor mostró una faceta más relajada, casi lúdica, que no suele verse al aire. Y en un medio donde todo suele ser previsible, un cruce con inteligencia artificial terminó regalando uno de los momentos más comentados del día.