Quién es quién en la investigación de las fiestas con propofol

La investigación por el uso de drogas, particularmente propofol y fentanilo, de clínicas y hospitales para fiestas privadas y uso recreativo derivó en la reconstrucción de un entramado de vínculos entre personal médico y anestesistas de distintos centros de salud.

El hecho suma -hasta el momento- dos personas muertas: el anestesista Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Alejandro Bentancourt, cuyo fallecimiento aún se investiga para determinar cómo obtuvo las sustancias que fueron encontradas en su departamento. Y recientemente, se confirmó la imputación a Chantal "Tati" Leclercq, amiga de Zalazar.

En una serie de allanamientos, los investigadores descubrieron este miércoles que Leclercq fue la supuesta última persona que se comunicó con él previo a ser encontrado muerto.

El caso tomó dimensión tras la muerte de Zalazar y la aparición de indicios sobre el uso de estas sustancias en ámbitos privados. Los elementos que fueron sumados a la causa permitieron delinear un esquema de relaciones que los investigadores buscan ordenar. Aunque el foco principal se centra en cómo los fármacos de uso restringido salieron del circuito hospitalario.

Uno por uno: los investigados por la "propofest"

Zalazar era un anestesiólogo que trabajaba en la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez. Su muerte inició una investigación por el hallazgo de anestésicos e insumos médicos en su domicilio. También derivó en averiguaciones sobre presuntas reuniones privadas, en las que esas sustancias eran usadas por fuera del ámbito asistencial.

Su cuerpo fue encontrado el 20 de febrero en su departamento de Palermo, luego de que su familia advirtiera que no podía comunicarse con él desde el día anterior. Al ingresar al domicilio, lo encontraron en una de las habitaciones sin vida.

Cerca de su cuerpo había elementos vinculados a la administración intravenosa de sustancias. De acuerdo a las pericias, en el lugar no se detectaron signos de violencia ni indicios de una intervención de terceros. La causa de su muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo, fármacos de uso anestésico intravenoso en el ámbito hospitalario.

¿De dónde provienen las sustancias?

En la vivienda también se encontraron medicamentos anestésicos e instrumental médico. La otra persona involucrada en el caso es Chantal “Tati” Leclercq, la joven residente de anestesiología que declaró conocer y ser amiga de Zalazar.

Según la investigación, los insumos pertenecían al Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde no trabajaba la primera víctima, sino otras dos personas: un médico del área de Anestesiología, Hernán Boveri, y una residente de tercer año, Delfina "Fini" Lanusse, ambos serían los presuntos responsables del robo y de la posterior distribución de las drogas.

Quién es Hernán Boveri

Boveri es un anestesiólogo con trayectoria en la institución y es uno de los principales investigados en la causa. Estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo el diploma de honor. Su residencia en anestesiología fue en el Hospital Italiano y se desempeñó en ese centro de salud en distintas funciones vinculadas con la práctica clínica y la formación.

Su currículum incluye su participación como miembro de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, así como su rol como coordinador de la rotación de anestesia total intravenosa y neuromonitoreo dentro del Italiano. También aparece como secretario científico de TIVAmérica, un grupo vinculado a la especialidad. Con respecto a la investigación, fue indagado y optó por no declarar.

Quién es Delfina "Fini" Lanusse

La segunda apuntada del caso es Lanusse, quien se desempeñaba como residente de tercer año de Anestesiología en el Hospital Italiano desde septiembre de 2023. Su recorrido principal incluye una formación en medicina en la Universidad Austral, donde, además de cursar la carrera, participó de instancias prácticas vinculadas con procedimientos anestésicos.

Allí también realizó una rotación clínica en anestesiología entre marzo de 2021 y septiembre de 2023, con alrededor de 500 horas de observación y participación en procedimientos quirúrgicos junto a anestesiólogos. En paralelo, fue tutora académica en materias como Fisiopatología, entre marzo y diciembre de 2021, y previamente en Inmunología.

Al ser indagada, realizó un descargo verbal y anticipó que lo ampliaría por escrito, pero sin aportar elementos sustanciales sobre el eje central del caso.

Quién es Chantal "Tati" Leclercq

Además de ser residente de anestesiología que cursa el tercer año en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, Tati fue señalada como un punto de conexión entre diferentes actores y conecta las causas de Zalazar y la de sustracción de propofol del Hospital Italiano.

La joven reconoció en su declaración haber consumido propofol sustraído del Rivadavia. Su testimonio fue brindado en el marco de una reunión con autoridades médicas y posteriormente incorporado a la investigación. Según trascendió, admitió conocer a Delfina "Fini" Lanusse y haber compartido consumos con ella.

También detalló que utilizó tanto drogas recreativas como sustancias de uso quirúrgico, entre ellas propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, las cuales, según indicó, eran retiradas del hospital, pero consumidas fuera de él. En su relato, mencionó haber consumido propofol junto a Zalazar, con quien mantenía una relación de amistad desde su paso por la residencia médica.

La profesional aseguró además que no consume drogas del quirófano desde septiembre del año pasado y que su último consumo de sustancias recreativas fue en enero del 2026, durante un viaje al exterior.

El expediente inició el 23 de febrero y se encuentra radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, con intervención de la Fiscalía N°49. Hasta el momento, la causa no fue formalmente caratulada.

Mientras que la muerte de Zalazar sigue bajo averiguación como muerte dudosa, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6.