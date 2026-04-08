La figura de Boca que admitió que hace terapia para controlarse: “Me costó”

El delantero admitió que recurrió a la terapia para que no se le suelte "la cadena" y así evitar ser expulsado.

El fútbol cambió de gran manera y son varias las herramientas que los jugadores tienen a su disposición para mejorar sus habilidades dentro del campo de juego. En el plantel de Boca, hay un protagonista que admitió que hace terapia con el fin de estar más concentrado y no dejar a sus compañeros con uno menos en los partidos. Una decisión que fue celebrada de gran manera por los hinchas porque entendieron que hay un gran compromiso por la profesión que desarrolla.

Es bastante común apreciar que determinados futbolistas suelen pasar de 0 a 100 en muy pocos segundos. Algo que es aprovechado por los adversarios, que con un par de palabras los logran desestabilizar de gran manera, al punto que esto les puede costar una tarjeta roja que los margine de los momentos más importantes de los partidos. Una consecuencia que también afecta dentro de la consideración que los entrenadores tienen al momento de armar un once titular y banco de suplentes.

“A los 29 años creo tener la experiencia para controlarme. Lo he trabajado con coaches y psicólogos, porque alguna vez me costó una tarjeta roja“, expresó Adam Bareiro en charla con la revista oficial de Boca. “Lo más probable es que nos crucemos con algún defensor, no por malos o peleadores, sino porque se da así y los roces son parte del juego“, profundizó. Una decisión que muy pocos jugadores se animan a contar y que otros consideran como herramienta para mejorar en lo deportivo.

En lo que respecta al delantero paraguayo, su decisión pasa por haber encontrado una señal que le hizo bastante ruido en su intimidad. Porque su carrera expone que apenas vio la tarjeta roja en cuatro oportunidades. No es un registro elevado y es más que aceptable para un jugador que se encuentra en constante roce con los defensores adversarios. Así como él los busca para generar distracción, los demás también están al acecho para encontrar algo que lo moleste.

No así es el caso de Frank Fabra, que es muy recordada su actitud en la final de la Copa Libertadores del 2023 frente a Fluminense. El lateral colombiano formó parte de un tumulto que culminó con Wilmar Roldán mostrando la tarjeta roja en lo alto. "La verdad es que no me voy nada contento con lo que me pasó. Al ver que el tiempo se iba acabando y no iba a poder cumplir el sueño, se me nubló un poco la vista y pasó eso“, expresó en charla con ESPN Colombia.

¿River recibió dinero por la llegada de Bareiro a Boca?

Una de las operaciones más importantes del último mercado de pases expone que Boca sacó dinero de su cuenta bancaria para que este culminara en la de River. Esto es producto de que Claudio Úbeda consideró más que necesarios los servicios de Adam Bareiro en el comienzo de la temporada. Lo que obligó a negociar con Fortaleza de Brasil, que disponía de la titularidad de los derechos federativos y un 50% de los económicos.

En lo que respecta a los números, el Xeneize destinó 3 millones de dólares para quedarse con la totalidad de la ficha del atacante paraguayo. Aunque 1.5 millones fueron a manos del “Millonario”. Uno que había vendido un primer 50% de la ficha en 2.2 millones. Si se realizan cuentas, se puede apreciar que el club logró un ingreso que está cerca de los 4 millones de la divisa que colocó para sacar al jugador de San Lorenzo después del pedido expreso de Martín Demichelis.