De a poco pero pensando en volver: cómo es la recuperación de Cavani en Boca

El delantero hace lo imposible para estar disponible cuanto antes con la camiseta de Boca.

La figura de Edinson Cavani en Boca tenía que estar asociada a partidos y goles festejados con los hinchas en el alambrado. Sin embargo, la temporada 2026 lo mantiene alejado de los primeros planos, al punto que no forma parte de la delegación que viajará a Chile para disputar el primer partido de la Copa Libertadores. El experimentado delantero está realizando una recuperación para encontrarse disponible en la segunda parte de la temporada.

“Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda; tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos; esperamos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros“, expresó el “Chelo” Delgado hace unos días cuando le realizaron una entrevista en Radio La Red. Hay que recordar que este problema nació después de un golpe que sufrió en un partido de febrero del 2025 frente a Huracán.

Es por ello que Boca decidió aplicar con Edinson Cavani un proceso de recuperación bastante largo para que pueda estar disponible al 100% en los próximos meses. En el video que el uruguayo compartió en sus redes sociales, es posible verlo entrenando de manera diferenciada del resto del plantel. Esto es producto de que realiza algunos movimientos en el gimnasio y cierto contacto con el balón. Una señal de que todavía no está listo para jugar de manera oficial.

“El cuerpo técnico de Claudio Úbeda no le pone plazos porque todo dependerá del día a día”, señalaron desde Planeta BJ. Lo mismo que había sucedido con Ander Herrera, que no podía superar un ciclo de varias lesiones musculares que le impedían sumar minutos con cierta regularidad. Es por ello que la evaluación del delantero será día a día. Si se puede incrementar el nivel de exigencia, se hará y luego se determinará qué efecto tuvo sobre el físico.

Por otro lado, se conoció que la lumbalgia crónica que Edison Cavani posee es una demanda de la aplicación de determinadas sustancias con el fin de evitar que la zona sufra más problemas. Lo particular es que esto demandó un pedido especial de Boca en la AFA para que no salte o se margine en los controles antidoping que le puedan llegar a realizar al jugador, debido a que se tratan de compuestos que no se encuentran permitidos por los controles antidopajes.

“Esperemos que se recupere, que nos pueda ayudar porque es muy importante para el equipo“, fueron las palabras que Juan Román Riquelme le dejó al delantero uruguayo. Uno que tiene contrato hasta diciembre y que de momento no se hablará sobre su continuidad o no dentro del plantel. Lo primordial es que se pueda recuperar, ser concentrado y tener algunos minutos en el campo. Más adelante será el turno de charlar por el vínculo.

Lo trabajó en terapia

Por otro lado, Adam Bareiro dio una entrevista en la que señaló que hizo un trabajo especial con el fin de mejorar su rendimiento. Esto es producto de que comenzó a notar que su comportamiento le estaba empezando a jugar en contra y con el desarrollo de problemas dentro de la consideración de los cuerpos técnicos que había tenido a lo largo de su carrera como jugador profesional.

“A los 29 años creo tener la experiencia para controlarme. Lo he trabajado con coaches y psicólogos, porque alguna vez me costó una tarjeta roja. Lo más probable es que nos crucemos con algún defensor, no por malos o peleadores, sino porque se da así y los roces son parte del juego“, señaló el atacante en charla con la revista oficial de Boca.

Una decisión más que aceptable y que los hinchas recibieron de gran manera porque pueden confiar en que estará concentrado. Muy distinto es el caso de Frank Fabra, que reconoció habersele soltado la cadena en la final de la Copa Libertadores 2023. Algo que le costó la tarjeta roja y ser marginado del plantel hasta el final de su contrato.