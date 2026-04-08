Histórico: vuelve el público visitante en el ascenso para una prueba piloto de AFA

El fútbol argentino dio un paso importante hacia el retorno del folclore futbolístico en las las tribunas con público visitante. En una prueba piloto, los encuentros entre Quilmes vs. Nueva Chicago y Colegiales vs. Temperley permitirán la presencia de hinchas de ambos equipos en las gradas, algo que no sucedía desde hace años debido a estrictas medidas de seguridad.

Esta iniciativa fue posible gracias a la colaboración entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las autoridades provinciales de Buenos Aires. Desde la AFA destacaron el trabajo conjunto con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el titular de la APreViDe, Guillermo Cimadevila, quienes asumieron un rol fundamental en la organización y supervisión de los operativos.

En un comunicado oficial, la AFA hizo un llamado a los seguidores de los cuatro clubes involucrados para que disfruten los partidos con respeto y responsabilidad. “Vivamos la pasión del fútbol con responsabilidad y cumpliendo con las normas de conducta para que este primer paso pueda ser el primero de muchos otros más”, señalaron, buscando que la experiencia sea una verdadera fiesta deportiva.

Este experimento será clave para evaluar cómo responde el público visitante y, en función de los resultados, definir si se extiende la medida a otras categorías y encuentros del fútbol argentino. La expectativa es que, con el compromiso de todos, la vuelta de los hinchas visitantes sea un hecho permanente que enriquezca la experiencia futbolística.