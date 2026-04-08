Giro en el escándalo del propofol: imputaron a Tati Leclercq en la causa por la muerte del anestesiólogo

Tras la serie de allanamientos que se llevaron adelante en las últimas horas, Chantal "Tati" Leclercq fue imputada por la Justicia en la causa que investiga la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, quien falleció por el suministro de propofol, droga que luego se comprobó que pertenecía al Hospital Italiano. La joven residente de anestesiología había declarado ser amiga de Zalazar, pero este miércoles los investigadores descubrieron también que fue la supuesta última persona que se comunicó con él previo a ser encontrado muerto en el departamento de Palermo.

El expediente judicial investiga las circunstancias de la muerte de Zalazar, aunque otra investigación avanza sobre el presunto circuito de sustracción y consumo de drogas de uso hospitalario que salió a la luz a partir de una denuncia del Hospital Italiano. La hipótesis apunta a que estos fármacos de prácticas médicas eran retirados por los profesionales para ser utilizados fuera del ámbito.

Quién es Tati Leclercq

Chantal Leclercq es una residente de anestesiología de tercer año del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su figura tomó trascendencia mediática por ser señalada como la intermediaria entre las dos causas.

La joven reconoció en su declaración haber consumido propofol sustraído del hospital Rivadavia. Su testimonio fue brindado en el marco de una reunión con autoridades médicas y posteriormente incorporado a la investigación. Según trascendió, Lecrecq admitió conocer a Delfina "Fini" Lanusse y haber compartido consumos con ella.

También detalló que utilizó tanto drogas recreativas como sustancias de uso quirúrgico, entre ellas propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, las cuales, según indicó, eran retiradas del Hospital, pero consumidas fuera de él. En su relato, mencionó haber consumido propofol junto a Zalazar, con quien mantenía una relación de amistad desde su paso por la residencia médica.

La profesional aseguró además que no consume drogas del quirófano desde septiembre del año pasado y que su último consumo de sustancias recreativas fue en enero del 2026, durante un viaje al exterior.