Cáncer hereditario: Investigadores del CONICET logran un avance clave para identificar mutaciones

Podés hacer el test desde cualquier lugar del país.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) impulsa un servicio especializado que permite identificar la predisposición genética al cáncer. Esta iniciativa se desarrolla en el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU), en la provincia de Mendoza, donde un equipo de expertos se enfoca en detectar mutaciones específicas en familias con antecedentes oncológicos.

Para acceder a este estudio, se puede contar con una derivación médica o iniciar la consulta de forma directa. Los especialistas evalúan si el solicitante cumple con los criterios clínicos para justificar la realización del análisis genético, que es clave para la prevención temprana.

La toma de muestras es sencilla y no invasiva: se utiliza un hisopo bucal que recolecta material genético de manera rápida y práctica. Luego, los científicos buscan coincidencias exactas con las alteraciones detectadas previamente en familiares afectados, buscando brindar un informe claro y preciso que facilite la toma de decisiones médicas.

Laura Vargas Roig, directora del laboratorio, aclaró: “Se diseñan secuencias específicas de ADN para buscar esa alteración puntual. Luego se analiza y se entrega un informe claro al paciente”. Además, Analía Redondo, parte del equipo, aseguró que mantienen una rigurosa trazabilidad durante todo el análisis molecular para garantizar la confiabilidad del proceso.

Un beneficio destacado es que el test puede realizarse desde cualquier lugar del país, sin necesidad de traslados costosos o complicados. Los usuarios reciben instrucciones para tomar la muestra en sus hogares y enviarla por correo postal a Mendoza, lo que facilita el acceso especialmente a quienes viven lejos de centros especializados.

Además, la legislación provincial contempla la cobertura obligatoria de estos estudios a través de obras sociales como OSEP y el sistema público de salud. Detectar estas mutaciones antes de que aparezcan síntomas clínicos mejora notablemente las chances de un tratamiento exitoso y oportuno.

La muestra se toma con un hisopo bucal sin dolor.

Para más información o consultas, el laboratorio puede contactarse a través de asesoramientogeneticoimbecu@gmail.com.

Cáncer en Argentina: el más subdiagnosticado y las cifras que alarman

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el país. Según Globocan 2020, se registraron 130.878 casos nuevos (excluyendo piel no melanoma). La incidencia es levemente mayor en mujeres: 66.796 casos anuales (52,7%) frente a 60.022 (47,3%) en varones.

En mujeres , el cáncer de mama lidera con 22.024 casos por año (32,1% de los tumores femeninos). Le siguen colorrectal, cervicouterino y pulmón.

, el cáncer de mama lidera con (32,1% de los tumores femeninos). Le siguen colorrectal, cervicouterino y pulmón. En varones, el de próstata es el más común: 11.686 casos anuales (18,7% de los tumores masculinos). Luego vienen pulmón y colorrectal.

A nivel general, los cuatro tipos más frecuentes son: mama (22.024), colorrectal (15.895), pulmón (12.110) y próstata (11.686).

El cáncer más subdiagnosticado: una alerta urgente

El cáncer colorrectal es el segundo en incidencia, pero también uno de los más subdiagnosticados en etapas iniciales. Cada año se detectan más de 15.000 nuevos casos y más de 7.000 personas mueren por esta causa. Lo grave: más del 60% de los diagnósticos llegan tarde, en estadios avanzados, cuando el tratamiento es más complejo. Sin embargo, detectado a tiempo, 9 de cada 10 casos pueden curarse.

Además, un estudio argentino reveló que 1 de cada 6 pacientes operados por cáncer colorrectal tiene menos de 50 años, desafiando la idea de que es una enfermedad de adultos mayores. Estos pacientes jóvenes suelen presentar estadios más avanzados al momento del diagnóstico.