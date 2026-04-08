Quién relata a Boca en la Copa Libertadores 2026: los periodistas confirmados

Boca juega por Libertadores.

Boca vuelve a disputar la Copa Libertadores. Un torneo en el que supo conseguir grandes alegrías y consagrase en seis ocasiones (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007), algo que le permite ser el segundo más ganador en la historia de la competencia, solo por detrás de Independiente. Y en los últimos dos años se quedó afuera del torneo, primero en 2024 por no clasificar y luego en 2025 por quedar afuera en el repechaje.

El Xeneize logró clasificar al certamen tras quedar como el segundo equipo que más puntos sumó en la tabla anual de 2025, solo por debajo de Rosario Central. El club de La Ribera comparte grupo con Universidad Católica de Chile, Barcelona de Guayaquil y Cruzeiro de Brasil, en un grupo que en los papeles promete ser competitivo para lo que viene y en donde debe quedar entre los dos primeros para accede a octavos de final.

Quiénes son los relatores y comentaristas de Boca por Libertadores

Por Disney +, la dupla confirmada para los partidos de Boca es Mariano Closs y Diego Latorre.

Por Telefé, transmitirán al Xeneize Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.

Por Pluto TV, transmiten al equipo Jero Torres Santoro y Nico Gómez Zurita.

Cómo es el fixture de Boca por Libertadores 2026

Fecha 1: martes 7 de abril, 21.30 - Universidad Católica vs. Boca

Fecha 2: martes 14 de abril, 21.00 - Boca vs. Barcelona

Fecha 3: martes 28 de abril, 21.30 - Cruzeiro vs. Boca

Fecha 4: martes 5 de mayo, 21.00 - Barcelona vs. Boca

Fecha 5: martes 19 de mayo, 21.30 - Boca vs. Cruzeiro

Fecha 6: jueves 28 de mayo, 21.30 - Boca vs. Universidad Católica

Boca regresa a la copa.

Los campeones de Copa Libertadores