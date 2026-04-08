Quién relata a Boca en la Copa Libertadores 2026: los periodistas confirmados

Boca vuelve a disputar la Copa Libertadores. Un torneo en el que supo conseguir grandes alegrías y consagrase en seis ocasiones (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007), algo que le permite ser el segundo más ganador en la historia de la competencia, solo por detrás de Independiente. Y en los últimos dos años se quedó afuera del torneo, primero en 2024 por no clasificar y luego en 2025 por quedar afuera en el repechaje.
El Xeneize logró clasificar al certamen tras quedar como el segundo equipo que más puntos sumó en la tabla anual de 2025, solo por debajo de Rosario Central. El club de La Ribera comparte grupo con Universidad Católica de Chile, Barcelona de Guayaquil y Cruzeiro de Brasil, en un grupo que en los papeles promete ser competitivo para lo que viene y en donde debe quedar entre los dos primeros para accede a octavos de final.
Quiénes son los relatores y comentaristas de Boca por Libertadores
- Por Disney +, la dupla confirmada para los partidos de Boca es Mariano Closs y Diego Latorre.
- Por Telefé, transmitirán al Xeneize Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.
- Por Pluto TV, transmiten al equipo Jero Torres Santoro y Nico Gómez Zurita.
Cómo es el fixture de Boca por Libertadores 2026
- Fecha 1: martes 7 de abril, 21.30 - Universidad Católica vs. Boca
- Fecha 2: martes 14 de abril, 21.00 - Boca vs. Barcelona
- Fecha 3: martes 28 de abril, 21.30 - Cruzeiro vs. Boca
- Fecha 4: martes 5 de mayo, 21.00 - Barcelona vs. Boca
- Fecha 5: martes 19 de mayo, 21.30 - Boca vs. Cruzeiro
- Fecha 6: jueves 28 de mayo, 21.30 - Boca vs. Universidad Católica
Los campeones de Copa Libertadores
- 1960: Campeón Peñarol - Subcampeón Olimpia
- 1961: Campeón Peñarol - Subcampeón Palmeiras
- 1962: Campeón Santos - Subcampeón Peñarol
- 1963: Campeón Santos - Subcampeón Boca Juniors
- 1964: Campeón Independiente - Subcampeón Nacional
- 1965: Campeón Independiente - Subcampeón Peñarol
- 1966: Campeón Peñarol - Subcampeón River Plate
- 1967: Campeón Racing - Subcampeón Nacional
- 1968: Campeón Estudiantes - Subcampeón Palmeiras
- 1969: Campeón Estudiantes - Subcampeón Nacional
- 1970: Campeón Estudiantes - Subcampeón Peñarol
- 1971: Campeón Nacional - Subcampeón Estudiantes
- 1972: Campeón Independiente - Subcampeón Universitario
- 1973: Campeón Independiente - Subcampeón Colo-Colo
- 1974: Campeón Independiente - Subcampeón Sao Paulo
- 1975: Campeón Independiente - Subcampeón Unión Española
- 1976: Campeón Cruzeiro - Subcampeón River Plate
- 1977: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Cruzeiro
- 1978: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Deportivo Cali
- 1979: Campeón Olimpia - Subcampeón Boca Juniors
- 1980: Campeón Nacional - Subcampeón Internacional
- 1981: Campeón Flamengo - Subcampeón Cobreloa
- 1982: Campeón Peñarol - Subcampeón Cobreloa
- 1983: Campeón Grêmio - Subcampeón Peñarol
- 1984: Campeón Independiente - Subcampeón Grêmio
- 1985: Campeón Argentinos Juniors - Subcampeón América de Cali
- 1986: Campeón River Plate - Subcampeón América de Cali
- 1987: Campeón Peñarol - Subcampeón América de Cali
- 1988: Campeón Nacional - Subcampeón Newell's
- 1989: Campeón Atlético Nacional - Subcampeón Olimpia
- 1990: Campeón Olimpia - Subcampeón Barcelona
- 1991: Campeón Colo-Colo - Subcampeón Olimpia
- 1992: Campeón Sao Paulo - Subcampeón Newell's
- 1993: Campeón Sao Paulo - Subcampeón Universidad Católica
- 1994: Campeón Vélez - Subcampeón Sao Paulo
- 1995: Campeón Grêmio - Subcampeón Atlético Nacional
- 1996: Campeón River Plate - Subcampeón América de Cali
- 1997: Campeón Cruzeiro - Subcampeón Sporting Cristal
- 1998: Campeón Vasco da Gama - Subcampeón Barcelona
- 1999: Campeón Palmeiras - Subcampeón Deportivo Cali
- 2000: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Palmeiras
- 2001: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Cruz Azul
- 2002: Campeón Olimpia - Subcampeón Sao Caetano
- 2003: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Santos
- 2004: Campeón Once Caldas - Subcampeón Boca Juniors
- 2005: Campeón Sao Paulo - Subcampeón Atlético Paranaense
- 2006: Campeón Internacional - Subcampeón Sao Paulo
- 2007: Campeón Boca Juniors - Subcampeón Grêmio
- 2008: Campeón Liga de Quito - Subcampeón Fluminense
- 2009: Campeón Estudiantes - Subcampeón Cruzeiro
- 2010: Campeón Internacional - Subcampeón Guadalajara
- 2011: Campeón Santos - Subcampeón Peñarol
- 2012: Campeón Corinthians - Subcampeón Boca Juniors
- 2013: Campeón Atlético Mineiro - Subcampeón Olimpia
- 2014: Campeón San Lorenzo - Subcampeón Nacional
- 2015: Campeón River Plate - Subcampeón Tigres
- 2016: Campeón Atlético Nacional - Subcampeón Independiente del Valle
- 2017: Campeón Grêmio - Subcampeón Lanús
- 2018: Campeón River Plate - Subcampeón Boca Juniors
- 2019: Campeón Flamengo - Subcampeón River Plate
- 2020: Campeón Palmeiras - Subcampeón Santos
- 2021: Campeón Palmeiras - Subcampeón Flamengo
- 2022: Campeón Flamengo - Subcampeón Athletico Paranaense
- 2023: Campeón Fluminense - Subcampeón Boca Juniors
- 2024: Campeón Botafogo - Subcampeón Atlético Mineiro
- 2025: Campeón Flamengo - Subcampeón Palmeiras