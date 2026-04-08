Allanaron la casa de "Tati" Leclercq e incautaron una prueba clave: cómo sigue el caso propofol

La investigación del caso Propofol sumó en las últimas horas nuevos elementos, tras la realización de distintos allanamientos ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional N°60. A través de estos procedimientos se busca esclarecer la muerte del médico anestesiólogo Alejandro Zalazar, ocurrida el pasado 20 de febrero.

Uno de los operativos se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en un departamento ubicado en la Avenida Santa Fe al 5300. El otro, en una vivienda del country Santa Bárbara, en el partido de Tigre. Se trata de la casa de la médica residente Chantal "Tati" Leclercq. Las autoridades secuestraron una tablet y una computadora, que ahora serán peritadas en busca de información relevante para la causa.

Quién es Tati Leclercq

El expediente judicial investiga no solo las circunstancias de la muerte de Zalazar, sino también un presunto circuito de sustracción y consumo de drogas de uso hospitalario que salió a la luz a partir de una denuncia del Hospital Italiano. La hipótesis apunta a que estos fármacos de prácticas médicas eran retirados por los profesionales para ser utilizados fuera del ámbito.

Chantal Leclercq es una residente de anestesiología de tercer año del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su figura tomó trascendencia mediática por ser señalada como la intermediaria entre las dos causas: por un lado la muerte del anestesista y, por el otro, la investigación por el robo de propofol y otros medicamentos en el Hospital Italiano.

El allanamiento a su casa y el testimonio que dio en el marco de la causa

Tati Lecrecq reconoció en su declaración haber consumido propofol sustraído del hospital Rivadavia. Su testimonio fue brindado en el marco de una reunión con autoridades médicas y posteriormente incorporado a la investigación. Según trascendió, Lecrecq admitió conocer a Delfina "Fini" Lanusse y haber compartido consumos con ella.

También detalló que utilizó tanto drogas recreativas como sustancias de uso quirúrgico, entre ellas propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, las cuales, según indicó, eran retiradas del Hospital, pero consumidas fuera de él. En su relato, también mencionó haber consumido propofol junto a Zalazar, con quien mantenía una relación de amistad desde su paso por la residencia médica.

La profesional aseguró además que no consume drogas del quirófano desde septiembre del año pasado y que su último consumo de sustancias recreativas fue en enero del 2026, durante un viaje al exterior.