Santilli se reunió con Sadir para negociar el apoyo a la cuestionada Ley de Glaciares y otros proyectos clave

El Congreso se prepara para debatir proyectos impulsados por el oficialismo en medio de tensiones internas y denuncias que afectan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este miércoles en Casa Rosada con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en busca del apoyo a la agenda legislativa libertaria.

En el encuentro, el ministro y el gobernador dialogaron sobre la agenda legislativa propuesta por el presidente Javier Milei que contempla la modificación a la Ley de Glaciares, la ley para fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, entre otros proyectos.

Con ese objetivo y esa agenda, durante los meses de marzo y abril el ministro Santilli también mantuvo reuniones con los gobernadores de Chubut, San Juan, Mendoza, San Luis y Corrientes.

Sadir, fiel aliado de Milei y acompañante del Presidente en su último viaje a Nueva York, aprovechará para hablar de la crítica situación económica que atraviesa su distrito y la necesidad de fondos. Ante esta situación, el mandatario radical emitió un decreto que replica el ajuste de Milei a nivel nacional. "Dictamos un decreto donde estamos planteando un control de los gastos", señaló el mandatario, al referirse a la medida que apunta a ordenar las finanzas y afrontar la caída de recursos.

En ese sentido, explicó que el principal objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos. "Hoy lo primero que hay que hacer es eficientizar el gasto, ver de qué manera se pueden optimizar las erogaciones que tiene el Estado", afirmó. Sin embargo, la justificación solo pulveriza cada vez más el poder adquisitivo de los trabajadores jujeños.

Esta semana, los docentes realizaron un paro de 48 horas con movilización en rechazo a los sueldos de pobreza que perciben y contra los recortes "desmesurados y violentos" que dispuso el Ejecutivo provincial sobre los haberes de marzo.

Ante los reclamos económicos, el Gobierno dispuso el otorgamiento de anticipos de coparticipación federal por hasta $400.000 millones a 12 provincias, con el objetivo de asistirlas frente a problemas transitorios de liquidez para afrontar gastos corrientes y vencimientos de deuda, en el contexto de una caída en las transferencias automáticas por el freno de la actividad. Sin embargo, algunos mandatarios anticipan que estos recursos no serán suficientes para hacer frente a las obligaciones que tienen, sobre todo en un contexto marcado por los reclamos de los trabajadores estatales.

Ley de Glaciares: LLA consiguió el dictamen y apuesta a aprobar el proyecto este miércoles

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el dictamen de mayoría para el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y podrá ser tratada este miércoles en la sesión especial de Diputados. Representantes de las provincias mineras y del Gobierno nacional expusieron en favor del expediente, que ya tiene sanción del Senado.

En el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, el dictamen del oficialismo obtuvo 37 firmas de las 66 posibles. LLA había adelantado que tenía los números para aprobar el texto en la sesión especial de Diputados, citada para mañana a las 15.

Para el pedido de sesión, prestaron sus firmas legisladores de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz. De juntar todas esas voluntades, el oficialismo tendría 119, por lo que le faltan diez.

Al recinto también ingresarán los tres dictámanes de rechazo de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica (CC). "Se están dando cuenta que estas modificaciones les va a traer más problemas que soluciones y que el punto de vista de lo jurídico es más vulnerable que la ley que tenemos vigente en este momento. Y por eso están viniendo los dueños del chancho, para que chifle", señaló el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.