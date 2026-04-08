Una mujer se indignó en TN y dijo lo que todos pensaban sobre Milei: "Es"

Una mujer se indignó en TN y dijo lo que todos pensaban sobre Milei.

Durante una cobertura matutina sobre las graves demoras en las paradas de colectivos, una usuaria expuso la cruda realidad económica del país y descolocó por completo al movilero de TN. Con profunda angustia por el impacto de los aumentos, la mujer detalló su agotadora rutina diaria en medio de la crisis profundizada por el modelo de Javier Milei.

Frente al micrófono, la ciudadana volcó toda su indignación por el deterioro del servicio. "Es un desastre lo que está pasando, no se puede vivir así", arrancó.

Ante la consulta del cronista sobre sus horarios, la pasajera enumeró su extenso viaje. "Me levanto a las 4 de la mañana ahora, antes me levantaba a las 5 de la mañana. Yo tomo de Calzada a Banfield y de Banfield tomó el tren acá y de acá tomo el 168 hasta el Once. Me paso viajando", describió.

La insólita comparación tarifaria

Lejos de encontrar consuelo, la vecina profundizó su crítica sobre el costo del pasaje. "Y encima te aumentan el boleto. Es una vergüenza lo que está pasando en este país", sentenció. En ese instante, el comunicador indagó sobre su percepción de las tarifas. "Carísimo, no caro. Carísimo", retrucó ella. Sin embargo, el reportero intentó relativizar el reclamo con una comparación directa hacia el interior del país: "Y si le digo por ejemplo que en las provincias, en Córdoba o Mendoza, vale más del doble...".

Una mujer se indignó en TN y dijo lo que todos pensaban sobre Milei.

Ese comentario provocó una respuesta letal de la entrevistada. "Igual. Acá es muy caro para el sueldo que tenemos, querido. Yo no como más carne, no como más queso. Toda mi vida trabajé", disparó sin filtros. "¿No come más queso?", repreguntó el periodista, a lo que la mujer sentenció: "No, porque no puedo comprarme".