La escribana de Adorni declara en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Adriana Mónica Nechevenko, la escribana vinculada a las operaciones de Manuel Adorni, se presentó esta mañana ante la fiscalía de Gerardo Pollicita para brindar testimonio y aportar documentación clave en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

La fiscalía le había requerido a Nechevenko que presentara toda la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para poder preparar el cuestionario de su audiencia testimonial. El objetivo central es que la escribana detalle, bajo juramento, su participación en la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito, y de una casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Estos documentos son fundamentales para explicar cómo se financiaron dichas propiedades, especialmente el departamento de Caballito, valuado en 230.000 dólares, por el cual Adorni tomó un crédito hipotecario privado de 200.000 dólares con las vendedoras: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes fueron citadas a declarar este jueves por el fiscal. En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó datos reveladores al declarar que él le había vendido esa misma propiedad a Viegas y Sbabo por 200.000 dólares apenas seis meses antes de que ellas se la cedieran al funcionario.

Paralelamente, la investigación detectó una nueva hipoteca por 100.000 dólares que el funcionario habría solicitado para adquirir una vivienda anterior en la calle Asamblea, dinero que habría sido prestado por una excomisaria de la Policía Federal y su hija. Debido a estas inconsistencias, el fiscal Pollicita también citó a declarar a las prestamistas el lunes próximo.

En este escenario cada vez más complicado para el funcionario en materia judicial, el testimonio de la escribana cobra relevancia dado que, según los registros de la Casa Rosada, mantuvo siete entrevistas con Adorni entre julio de 2024 y septiembre de 2025, período en el cual se firmaron las escrituras bajo investigación en el juzgado de Ariel Lijo.

Lijo investiga a Adorni por los vuelos privados

De manera simultanea, Lijo investiga al ministro coordinador por los vuelos privados a Punta del Este, supuestamente costeados por el amigo del jefe de Gabinete y contratista de la TV Pública, Marcelo Grandío. En esta causa, la Justicia busca determinar quién financió los vuelos que utilizó Adorni y si esos pagos pueden constituir un beneficio indebido (dádivas) o incluso derivar en delitos como malversación.

En el marco de la esta cusa, Lijo pidió en las últimas horas registros de llamadas de Grandío y de personas de su entorno empresarial para reconstruir contactos y posibles gestiones alrededor de los vuelos. Además, solicitó información sobre los contratos de la productora del periodista con el canal público.

En tanto, el magistrado ya había ordenado allanamientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri para recolectar documentación contable, bancaria y comercial de los vuelos. También amplió la investigación a otros posibles viajes y movimientos vinculados.