Llegó el día y hasta Cristina Pérez estalló en vivo contra Milei: "No podemos"

Llegó el día y hasta Cristina Pérez estalló en vivo contra Milei.

La periodista Cristina Pérez lanzó fuertes críticas hacia la gestión nacional por su sistemática confrontación con la prensa. En el aire de La Nación Más, la conductora repudió la estrategia de silencio frente a los reclamos de la sociedad y exigió respuestas oficiales ante los recientes conflictos.

"El Gobierno se puede pelear con la prensa, no se puede pelear con los datos. Y los datos... Una cosa es cuando se conocen, otra es cuando no se conocen y empiezan a estar en duda, no son para nosotros, para los periodistas. Nosotros estamos acá en el medio", arrancó su duro editorial.

Acto seguido, Pérez remarcó la necesidad ciudadana de obtener explicaciones claras por parte de las autoridades. "Del otro lado, la que espera que expliquen los datos es la sociedad. Y ustedes lo deben ver. La gente del Gobierno debe ver en las encuestas de imagen lo que pega, lo que no pega. Y hoy lo que está pasando es que la táctica del Gobierno es un buen ataque. ¿Contra quién? Contra los periodistas. Entonces utiliza el ministro de Economía (Luis Caputo) una palabra terrible: 'Guerra'", alertó.

El silencio del Gobierno

Lejos de justificar los ataques de los líderes libertarios, Cristina Pérez enumeró los casos más polémicos de la actualidad y defendió la labor de sus colegas. "Ni el caso de estos créditos, ni el caso del jefe de Gabinete y las investigaciones en la Justicia, ni eventualmente los datos de la inflación o el atraso del salario tienen que ver con los espías rusos. Entonces, cuando los periodistas hablamos de esto es porque, si nosotros quisiéramos tapar el sol con la mano, no podríamos. Entonces no podemos hacernos los giles de que un tema no existe, lo tenemos que tratar", argumentó.

Llegó el día y hasta Cristina Pérez estalló en vivo contra Milei.

Para dar por cerrado el tema, la figura televisiva expuso la principal contradicción de la administración actual en su vínculo con los trabajadores de los medios. "Entonces, esto es lo que nos toca a nosotros. Por un lado, nos dicen que nos ponen una lápida y no existimos más, pero por el otro lado el Gobierno vive para nosotros. El Gobierno, en este momento, en vez de explicar todo lo que tiene que explicar, vive hablando de los periodistas", remató.