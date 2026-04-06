Cristina Pérez decidió hacer público lo que sabe de Luis Petri: "Que Dios te bendiga"

La periodista le dedico unas tiernas palabras a su pareja

La relación entre la periodista Cristina Perez y el ministro de Defensa, Luis Petri, continúa consolidándose. Desde que oficializaron su romance en 2021, la pareja logró combinar sus intensas agendas profesionales con una historia personal que, lejos de apagarse, parece fortalecerse con cada aparición pública y cada gesto compartido.

En esta oportunidad, el motivo que los puso en el centro de la atención fue una fecha muy significativa para ambos: el cumpleaños de Petri, celebrado el 1° de abril. Como ya es habitual, la conductora decidió expresar públicamente sus sentimientos a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de romanticismo y emoción.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Te amo y te celebro, agradeciéndole a Dios por haberte encontrado y pidiéndole que te bendiga hoy y cada día”, escribió Cristina en un posteo acompañado por distintas imágenes de momentos juntos donde se ven viajes, encuentros y escenas de la vida cotidiana de la pareja.

En el mismo mensaje, la periodista profundizó en los aspectos personales que más admira de su compañero. “Sos un hombre justo y bueno. Admiro tu coraje y tu determinación. Que nada te aparta de tus metas pero ante todo que sos noble para dar pelea. Te amo infinitamente”, agregó, reforzando el tono íntimo y afectuoso del homenaje.

Luis Petri complicado en la causa IOSFA

La situación del ministro de Defensa Luis Petri, atraviesa un momento delicado a raíz de la crisis que afecta a la obra social de las Fuerzas Armadas, el IOSFA, una institución clave para miles de militares activos, retirados y sus familias. Al depender directamente del Ministerio de Defensa, la crisis impacta de lleno en la gestión política de Petri.

El conflicto gira principalmente en torno a problemas financieros, demoras en prestaciones médicas y reclamos de afiliados y prestadores de salud. En los últimos meses se multiplicaron las denuncias por falta de cobertura, interrupciones en tratamientos y retrasos en pagos a clínicas y profesionales, lo que generó fuerte malestar dentro del ámbito militar.