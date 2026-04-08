Conflicto de colectivos: las empresas advierten por un paro inminente y apuntan al Gobierno

El sistema de transporte atraviesa un momento crítico por la incertidumbre financiera, la falta de pagos y el aumento de costos operativos. Las empresas del sector alertaron sobre un posible agravamiento del conflicto en los colectivos, mientras crece la tensión con el Gobierno por la demora en el envío de fondos y la falta de actualización de tarifas. De no remediarse, señalaron que freno total del servicio es "inminente".

La crisis en el transporte público se profundiza y pone en riesgo la normal prestación del servicio de colectivos. A través de un comunicado dirigido al Ministerio de Economía, las cámaras representativas del sector advirtieron que la falta de pagos por parte del Estado y el aumento sostenido de los costos operativos generan un marco inviable para seguir prestando el servicio, que ya funciona con una frecuencia disminuida entre un 30% y un 40%.

"Así viajamos todos los días, como vacas" 🗣️



❗El descargo de una trabajadora en medio de la reducción de la frecuencia de los colectivos por la falta de pagos: "Sigan votando gobiernos así, como este tipo, que lo único que hace es hambrear a los trabajadores" 💬 pic.twitter.com/fYuWFlG8Te — El Destape (@eldestapeweb) April 8, 2026

Según indicaron, la situación podría definirse en las próximas horas, ya que aún no está garantizado el giro de los fondos prometidos. Esto mantiene abierta la posibilidad de medidas de fuerza por parte de los choferes, lo que podría afectar el servicio.

Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), habló con C5N sobre el tema: "Novedades no hay muchas: ayer mientras estabamos reunidos con las distintas cámaras, hubo préstamos entre compañías de combustible. Las empresas ya están sin caja, se quedaron sin dinero. Hoy hay que pagar los sueldos y no hay plata porque venimos arrastrando el problema del combustible hace más de 20 días. Los subsidios del Gobierno todavía no impactaron en las cuentas de la empresas, no sé si va a estar. Puede que esté más tarde pero ahora no. No sabemos por qué la plata no salió del banco". Y remató: "La deuda que tiene con nosotros el Estado es de 150 mil millones de pesos".

Promesas de pago y desconfianza

Desde el sector empresarial confirmaron que fueron convocados a una reunión en la Subsecretaría de Transporte, donde se les aseguró que se transferirían los montos adeudados correspondientes a varios meses, junto con un anticipo. Sin embargo, las compañías remarcaron que se trata de un compromiso verbal y recordaron antecedentes recientes en los que anuncios similares no se concretaron. Esta situación alimenta la desconfianza y genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio.

Además, señalaron que incluso si los fondos se depositaran de inmediato, los tiempos del sistema bancario impedirían cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma, lo que podría detonar un conflicto gremial.

"La insuficiencia de los ingresos que el Estado Nacional fija unilateralmente para el sector, en el marco de una actividad que constituye un servicio público sujeto a tarifa regulada, ha colocado a las empresas prestatarias en una situación económica y financiera insostenible, al punto tal que varias de ellas han comenzado ya a reducir los niveles de servicio en función de los recursos efectivamente disponibles, quedando comprometida la continuidad regular del sistema y configurado un riesgo cierto e inminente de paralización", sentenció el comunicado.

El impacto del aumento del combustible

Uno de los puntos centrales del reclamo es el fuerte incremento en los costos, especialmente el combustible. Las empresas advirtieron que el precio del gasoil registró una suba cercana al 46% en el último mes, lo que vuelve inviable la operación si no se actualizan los ingresos del sistema.

En ese sentido, remarcaron que el problema no se limita a la deuda acumulada, sino a una estructura de costos que quedó desfasada frente a la inflación y la falta de ajuste en los subsidios. Esta combinación de factores genera un escenario en el que, incluso con el pago de lo adeudado, la crisis podría repetirse en el corto plazo.

Mientras se espera una resolución, el servicio de colectivos ya funciona con una frecuencia reducida. Según indicaron, los recortes oscilan entre el 30% y el 40%, dependiendo del horario. Las empresas anticiparon que esta situación se mantendrá en los próximos días, sin mejoras inmediatas, hasta que se resuelva el conflicto financiero.