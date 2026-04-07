Ley de Glaciares: masivas manifestaciones en distintos puntos de Santa Cruz contra el proyecto de Milei

Ambientalistas cuestionan que el tratamiento se realizará en un contexto de escasa participación ciudadana. (Foto: El Diario Nuevo Día).

Los reclamos contra el gobierno de Javier Milei por la polémica modificación de la Ley de Glaciares no cesan. Este martes y miércoles, organizaciones socioambientales y vecinos autoconvocados realizarán movilizaciones en diferentes puntos de la provincia de Santa Cruz. Las protestas se dan en paralelo al tratamiento del proyecto en Diputados, donde el oficialismo buscará dictamen en comisión y su aprobación en el recinto.

La Libertad Avanza (LLA) busca cerrar definitivamente el debate que se extendió por mucho más tiempo del previsto. Originalmente, el oficialismo buscaba la media sanción del Senado en diciembre y en febrero llegar con la aprobación en la Cámara Baja. Pero la oposición social al proyecto terminó incidiendo primero en la voluntad de los senadores y luego en la discusión en Diputados con la numerosa audiencia pública con más de 100.000 personas inscriptas.

En ese marco, ambientalistas cuestionan que el tratamiento se realizará en un contexto de escasa participación ciudadana y cuestionaron las instancias previas. "A 15 días de la fraudulenta audiencia pública en la que solo se escuchó a menos del 0,4% de las personas inscritas, censurando su derecho a participar", señalaron.

En ese marco, remarcaron el carácter federal del reclamo y la organización en todo el país. "Somos cientos de miles de personas en más de 40 territorios organizados para proteger a los glaciares", afirmaron, y subrayaron que "la defensa del agua es una lucha por la vida y el futuro".

Los glaciares cumplen una función vital: regulan caudales, sostienen los ríos andinos y garantizan la recarga de cuencas hidrográficas. En regiones áridas pueden aportar hasta entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en períodos de sequía, un dato científico clave frente a la crisis climática.

Sin embargo, el proyecto oficial propone modificar ese esquema bajo el argumento de generar “seguridad jurídica” para atraer inversiones extractivas. En realidad, se busca flexibilizar prohibiciones vigentes y habilitar actividades en zonas hoy protegidas. El texto pretende delegar en cada provincia la definición sobre qué glaciar proteger y cuál podría ser intervenido. Presentado como federalismo, implica fragmentar la protección ambiental y reemplazar criterios científicos por decisiones sujetas a presiones económicas coyunturales.

Movilizaciones en Santa Cruz contra la Ley de Glaciares

Según detalló El Diario Nuevo Día, se convocaron movilizaciones en distintas localidades de Santa Cruz para este martes 7 de abril. En Caleta Olivia, la concentración será en el monumento al Gorosito a las 18 horas. En El Calafate, la convocatoria será en la Plaza Perito Moreno a las 17, con marcha prevista para las 19. Aquí el Frente Cultural, en los días previos juntó más de mil firmas en la ciudad y se las envió al Gobernador Vidal para que no apoye el cambio en la Ley,

En tanto, en El Chaltén se realizará una actividad a las 15:30 en el mástil de la Avenida Güemes. "Lo que quieren cambiar no es técnico: es abrir la puerta a que avancen sobre los glaciares y el agua. Y eso ya lo estamos viendo. Si todavía no saliste, salí ahora. El silencio también decide. Una sola bandera: el agua y los glaciares no se negocian", señalaron desde La Asamblea Permanente de El Chaltén.

En el caso de Río Gallegos se espera un micrófono abierto y una charla este miércoles a las 16 hs, en el hall de la UNPA-UARG. El mensaje de los santacruceños y gran parte del país es el mismo: defender los glaciares es defender el derecho de las próximas generaciones a vivir en un país con agua, producción y futuro.