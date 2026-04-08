Cerró un conocido local de ropa por la crisis y dejó un mensaje contra Milei.

La crisis económica volvió a golpear al sector comercial y esta vez alcanzó a una marca con más de una década de trayectoria. La firma argentina Qiu Urbano Leather anunció el cierre de su local ubicado en el barrio porteño de San Telmo y difundió un duro comunicado con críticas al rumbo económico del país.

“Con mucha bronca queremos informar que estamos cerrando nuestro local de Chile 316 a finales de marzo”, comienza el mensaje que la marca compartió con sus clientes. En el mismo texto, apuntaron directamente contra las políticas económicas actuales al señalar que “una vez más, políticas económicas detonan nuestra industria y en especial a las pymes”.

Como parte del cierre, la marca anunció una liquidación total de su stock “al costo” durante los últimos días de actividad, además de mantener promociones en cuotas que asumirán como pérdida. El objetivo, explicaron, es intentar sostener la continuidad del proyecto en formato digital.

“Si logramos que esta medida resuelva la situación actual, seguiremos vendiendo online”, indicaron, aunque advirtieron sobre la incertidumbre del escenario: “Si no da resultado, solo Dios conoce nuestro destino”.

Un sector en crisis

El cierre de locales no es un caso aislado. En los últimos meses, distintas cámaras del sector textil y del comercio advirtieron sobre una caída sostenida en las ventas, especialmente en rubros como indumentaria y calzado.

Según datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, el consumo minorista viene registrando retrocesos interanuales, afectado por la pérdida del poder adquisitivo y el ajuste económico. Las pymes, en particular, enfrentan dificultades para absorber aumentos en alquileres, tarifas y costos de producción.

En ese contexto, marcas independientes como Qiu Urbano Leather quedan especialmente expuestas. Con 15 años de historia, la firma agradeció a sus clientes por el acompañamiento, pero dejó en claro el impacto de la coyuntura, “nuestros sueños y esfuerzos se convierten en pesadillas”.