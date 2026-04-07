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Estrenos en Pluto TV en abril 2026 para ver películas y series gratis: la nuevas producciones que llegan

Una de las aplicaciones más utilizada para ver películas y series de forma gratuita, llega a abril con decenas de títulos nuevos en su programación.

07 de abril, 2026 | 11.52

Pluto TV renueva su propuesta en abril de 2026, con una programación especial que celebra su sexto aniversario a nivel global. Durante todo el mes, la plataforma gratuita apuesta por una oferta amplia que incluye maratones, nuevos canales temáticos, especiales por Semana Santa, cine familiar, acción y una fuerte presencia del terror. La estrategia es sumar contenidos variados para distintos públicos, con propuestas que van desde series icónicas hasta eventos especiales. A continuación, cinco títulos destacados y la lista completa de estrenos que forman parte de la renovación.

"The King of Queens", uno de los títulos que se suma al catálogo de Pluto TV.

Cinco destacados de Pluto TV en abril

  1. Broadchurch. Uno de los grandes atractivos dentro del canal de crimen. Una serie que combina misterio y drama en una investigación que impacta a toda una comunidad británica.

  2. Star Trek: Deep Space Nine. Un clásico de la ciencia ficción que se suma al especial del género, con historias ambientadas en el espacio y conflictos intergalácticos.

  3. The King of Queens. Dentro del bloque de comedia, esta serie, ya convertida en un clásico, ofrece humor cotidiano con personajes entrañables y situaciones familiares.

  4. Último viaje a Las Vegas. Una historia protagonizada por un elenco de lujo, que incluye a Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman y Kevin Kline, en una mezcla de humor y amistad.

     

Todas las producciones que llegan a Pluto TV

  • Brotherhood
  • Intuición Criminal
  • Midsomer Murders
  • Prime Suspect
  • Magic City
  • Broadchurch
  • Alarm for Cobra 11
  • Rookie Blue
  • True Justice
  • Leverage
  • Glory of the Special Forces
  • The Tall Tales of Bridge
  • Extant
  • Jericho
  • Z Nation
  • Continuum
  • Star Trek: Deep Space Nine
  • The 4400

MÁS INFO

  • Anger Management
  • Casual
  • The King of Queens
  • Younger
  • Deadbeat
  • Con el culo al aire
  • Deadwood
  • Back to Island
  • Heartland
  • Manhattan
  • The Royals
  • Nashville
  • Los Misterios de Laura
  • Jodha Akbar
  • Sin Identidad
  • Víctor Ros
  • Asesinato en el norte
  • Te Necesito
  • San Pedro
  • Nerón
  • David y Goliath
  • Un viaje increíble: El misterio del huevo
  • Los Anderssons. Casi millonarios
  • Las vacaciones de miedo de Nelly Rapp

MÁS INFO

  • The Island of Secrets
  • Zapatero a tus zapatos
  • Meet Dave
  • Road Trip: Beer Pong
  • Último viaje a Las Vegas
  • Especial acción:
  • The Defender
  • El Matador
  • El Forastero
  • Nick of Time
  • Especial terror:
  • Enlace mortal
  • Webcam fantasma
  • Archai
  • El descenso

Con esta programación especial, Pluto TV celebra su aniversario apostando por la diversidad de géneros, maratones temáticos y eventos especiales. Abril es un mes ideal para explorar nuevas historias y redescubrir clásicos dentro de una plataforma que continúa consolidándose en el universo del streaming gratuito.

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