Estrenos en Pluto TV en abril 2026 para ver películas y series gratis: la nuevas producciones que llegan

Pluto TV renueva su propuesta en abril de 2026, con una programación especial que celebra su sexto aniversario a nivel global. Durante todo el mes, la plataforma gratuita apuesta por una oferta amplia que incluye maratones, nuevos canales temáticos, especiales por Semana Santa, cine familiar, acción y una fuerte presencia del terror. La estrategia es sumar contenidos variados para distintos públicos, con propuestas que van desde series icónicas hasta eventos especiales. A continuación, cinco títulos destacados y la lista completa de estrenos que forman parte de la renovación.
Cinco destacados de Pluto TV en abril
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Broadchurch. Uno de los grandes atractivos dentro del canal de crimen. Una serie que combina misterio y drama en una investigación que impacta a toda una comunidad británica.
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Star Trek: Deep Space Nine. Un clásico de la ciencia ficción que se suma al especial del género, con historias ambientadas en el espacio y conflictos intergalácticos.
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The King of Queens. Dentro del bloque de comedia, esta serie, ya convertida en un clásico, ofrece humor cotidiano con personajes entrañables y situaciones familiares.
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Último viaje a Las Vegas. Una historia protagonizada por un elenco de lujo, que incluye a Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman y Kevin Kline, en una mezcla de humor y amistad.
Todas las producciones que llegan a Pluto TV
- Brotherhood
- Intuición Criminal
- Midsomer Murders
- Prime Suspect
- Magic City
- Broadchurch
- Alarm for Cobra 11
- Rookie Blue
- True Justice
- Leverage
- Glory of the Special Forces
- The Tall Tales of Bridge
- Extant
- Jericho
- Z Nation
- Continuum
- Star Trek: Deep Space Nine
- The 4400
- Anger Management
- Casual
- The King of Queens
- Younger
- Deadbeat
- Con el culo al aire
- Deadwood
- Back to Island
- Heartland
- Manhattan
- The Royals
- Nashville
- Los Misterios de Laura
- Jodha Akbar
- Sin Identidad
- Víctor Ros
- Asesinato en el norte
- Te Necesito
- San Pedro
- Nerón
- David y Goliath
- Un viaje increíble: El misterio del huevo
- Los Anderssons. Casi millonarios
- Las vacaciones de miedo de Nelly Rapp
- The Island of Secrets
- Zapatero a tus zapatos
- Meet Dave
- Road Trip: Beer Pong
- Último viaje a Las Vegas
- Especial acción:
- The Defender
- El Matador
- El Forastero
- Nick of Time
- Especial terror:
- Enlace mortal
- Webcam fantasma
- Archai
- El descenso
Con esta programación especial, Pluto TV celebra su aniversario apostando por la diversidad de géneros, maratones temáticos y eventos especiales. Abril es un mes ideal para explorar nuevas historias y redescubrir clásicos dentro de una plataforma que continúa consolidándose en el universo del streaming gratuito.