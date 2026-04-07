Estrenos en Pluto TV en abril 2026 para ver películas y series gratis: la nuevas producciones que llegan

Pluto TV suma decenas de títulos en abril, por su aniversario.

Pluto TV renueva su propuesta en abril de 2026, con una programación especial que celebra su sexto aniversario a nivel global. Durante todo el mes, la plataforma gratuita apuesta por una oferta amplia que incluye maratones, nuevos canales temáticos, especiales por Semana Santa, cine familiar, acción y una fuerte presencia del terror. La estrategia es sumar contenidos variados para distintos públicos, con propuestas que van desde series icónicas hasta eventos especiales. A continuación, cinco títulos destacados y la lista completa de estrenos que forman parte de la renovación.

"The King of Queens", uno de los títulos que se suma al catálogo de Pluto TV.

Cinco destacados de Pluto TV en abril

Broadchurch. Uno de los grandes atractivos dentro del canal de crimen. Una serie que combina misterio y drama en una investigación que impacta a toda una comunidad británica. Star Trek: Deep Space Nine. Un clásico de la ciencia ficción que se suma al especial del género, con historias ambientadas en el espacio y conflictos intergalácticos. The King of Queens. Dentro del bloque de comedia, esta serie, ya convertida en un clásico, ofrece humor cotidiano con personajes entrañables y situaciones familiares. Último viaje a Las Vegas. Una historia protagonizada por un elenco de lujo, que incluye a Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman y Kevin Kline, en una mezcla de humor y amistad.

Todas las producciones que llegan a Pluto TV

Brotherhood

Intuición Criminal

Midsomer Murders

Prime Suspect

Magic City

Broadchurch

Alarm for Cobra 11

Rookie Blue

True Justice

Leverage

Glory of the Special Forces

The Tall Tales of Bridge

Extant

Jericho

Z Nation

Continuum

Star Trek: Deep Space Nine

The 4400

Anger Management

Casual

The King of Queens

Younger

Deadbeat

Con el culo al aire

Deadwood

Back to Island

Heartland

Manhattan

The Royals

Nashville

Los Misterios de Laura

Jodha Akbar

Sin Identidad

Víctor Ros

Asesinato en el norte

Te Necesito

San Pedro

Nerón

David y Goliath

Un viaje increíble: El misterio del huevo

Los Anderssons. Casi millonarios

Las vacaciones de miedo de Nelly Rapp

The Island of Secrets

Zapatero a tus zapatos

Meet Dave

Road Trip: Beer Pong

Último viaje a Las Vegas

Especial acción:

The Defender

El Matador

El Forastero

Nick of Time

Especial terror:

Enlace mortal

Webcam fantasma

Archai

El descenso

Con esta programación especial, Pluto TV celebra su aniversario apostando por la diversidad de géneros, maratones temáticos y eventos especiales. Abril es un mes ideal para explorar nuevas historias y redescubrir clásicos dentro de una plataforma que continúa consolidándose en el universo del streaming gratuito.