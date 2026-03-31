Estrenos Apple TV en abril 2026: las películas y series que llegan

Apple TV suma estrenos en abril, a un catálogo original y selectivo.

Apple TV suma títulos a su catálogo en abril de 2026, con una combinación de regresos esperados y nuevas apuestas originales que apuntan tanto al drama como a la comedia ácida y el thriller. Con nombres fuertes delante y detrás de cámara, la plataforma, ya conocida por su curaduría selectiva, suma títulos que buscan sostener su identidad: historias personales intensas, personajes complejos y producciones de alto nivel. A continuación, todos los estrenos ordenados por fecha y qué esperar de cada uno.

"Margo tiene problemas de dinero", estreno de Apple TV.

Estrenos para abril en Apple TV

3 de abril – Vicios ocultos (temporada 2).La serie regresa con una segunda temporada que profundiza en la vida de su protagonista, un hombre que lleva una doble vida entre el crimen y la aparente normalidad suburbana. Esta nueva entrega eleva el conflicto: nuevos personajes amenazan con revelar secretos y el tono mezcla drama con tensión constante. Es una de las apuestas fuertes del mes por su narrativa adictiva.

10 de abril - Outcome. La gran película del mes llega con un elenco estelar encabezado por Keanu Reeves. Se trata de una comedia negra que sigue a una estrella de Hollywood en crisis, cuyo pasado vuelve para poner en jaque su carrera y su vida personal. Dirigida por Jonah Hill, combina sátira del mundo del espectáculo con un relato introspectivo sobre la fama y sus consecuencias.

15 de abril – Margo tiene problemas de dinero. Uno de los estrenos más llamativos. Esta comedia dramática sigue a una joven que, tras convertirse en madre de forma inesperada, debe enfrentar problemas económicos extremos. Con humor y crudeza, la serie explora cómo intenta salir adelante tomando decisiones poco convencionales. Protagonizada por Elle Fanning, promete ser una de las ficciones más comentadas del mes.

22 de abril – Historial delictivo (temporada 2). El thriller británico vuelve con nuevos casos que ponen a prueba a sus protagonistas. La segunda temporada eleva la apuesta con una investigación más compleja que conecta crimen, política y secretos del pasado. Ideal para quienes buscan historias policiales densas y bien construidas.

24 de abril – La isla del minotauro. Un minotauro empieza a soñar con su pasado, así que se suma a una aventura con su hermano y sus amigos para tratar de entender su identidad. Una serie animada ambientada en el suspenso y la adrenalina de historias creativas.

"La isla del minotauro", serie animada de Apple TV.