Atlético Madrid le marcó la cancha a Julián Álvarez contra Barcelona: "Yo decidiré"

El Presidente de Atlético de Madrid le marcó la cancha a Julián Álvarez.

El presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, le marcó la cancha a Julián Álvarez a pocas horas de otro partido contra Barcelona. El delantero de 26 años, campeón de todo con la Selección Argentina, es seguido de cerca desde hace varios meses justamente por el cuadro catalán y el máximo dirigente del "Colchonero" se plantó al respecto.

Consultado por esta situación antes del choque con los "culés" por la ida de los cuartos de final de la Champions League, el mandamás del "Aleti" realizó polémicas declaraciones. De hecho, se atribuyó a sí mismo la decisión acerca de si el ex River Plate se irá o no del conjunto de la capital de España una vez que culmine su participación en el Mundial 2026.

Cerezo, presidente de Atlético de Madrid, sobre Julián Álvarez: "Yo decidiré cuándo se tiene que ir"

En la previa a un nuevo duelo con el "Barsa", el directivo rojiblanco disparó munición gruesa ante la pregunta por el atacante argentino: “¿Tu puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?". Molesto por las reiteradas consultas sobre esta cuestión, respondió: "Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan algunos años de contrato… tú dime a mí qué puede pasar". Para terminar, Cerezo fue lapidario con el tema: "Tiene contrato con Atlético de Madrid y yo decidiré cuándo se tiene que ir”.

Barcelona sigue de cerca a Julián Álvarez

El contrato de la "Araña" con Atlético de Madrid se extiende hasta el 30 de junio del 2030 y su valor de mercado, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, es de aproximadamente 90 millones de euros. Con el polaco Robert Lewandowski en duda en la Ciudad Condal para la próxima temporada, ya que cumplirá 38 años en agosto, el ex Manchester City aparece como el gran objetivo blaugrana para reforzar esa posición.

Además, allí el entrenador alemán Hansi Flick cuenta con Marcus Rashford, Ferran Torres y hasta ha probado con Dani Olmo de "falso 9". El atacante cordobés es titular indiscutido en el elenco de la capital española, donde supo ganarse el lugar a fuerza de goles, asistencias y sacrificio para presionar a los defensores rivales en todos los partidos.

El Presidente de Atlético de Madrid le marcó la cancha a Julián Álvarez.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid