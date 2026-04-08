Formosa fortalece la prevención del cáncer de piel con protectores solares de Laformed

En el marco del Plan Provincial de Prevención de Cáncer de Piel llevado adelante por el ministerio de Desarrollo Humano provincial, el laboratorio Laformed concretó la segunda entrega de protectores solares de producción propia y reafirma su soberanía sanitaria con producción local.

El presidente de Laformed, Rodrigo Gómez, explicó que esta nueva provisión es esencial para el cuidado de la piel, se da a partir de un compromiso asumido por la empresa. “Entendemos que la prevención es una herramienta muy positiva para asegurarnos también el acceso al producto de nuestros vecinos, de la ciudadanía en general. Y logrando así la eficiencia y eficacia de una política pública llevada a cabo por la provincia de Formosa, que realmente es muy importante y que claramente se ve un Estado presente en un sistema de salud cada vez más equitativo”, sostuvo el director del laboratorio público.

En el procedimiento se entregaron dos mil potes de protectores solares y, recordó que la primera provisión se llevó a cabo a principio de año, para garantizar que harán lo propio durante todo el transcurso del 2026. El laboratorio provincial provee los protectores al programa, responsable de su distribución y de la atención médica de los pacientes. Además, se brindan capacitaciones sobre el uso y la adecuada aplicación del producto.

En cuanto a la producción de los protectores solares, Gómez señaló: "Nos llevó mucho trabajo dentro de la empresa, ya que, comenzó con un desarrollo de producto, pruebas y diferentes etapas para su desarrollo en sí”. “Enviamos y nos pusimos contacto con un laboratorio en Brasil, quien nos hace el control de calidad del producto final. Fueron resultados muy positivos, lo que nos permitió generar esta producción en la escala industrial”, añadió el titular de Laformed.

En ese sentido, el programa es el principal destinatario del producto, al asegurar su llegada efectiva a la población y contribuir a reducir las barreras de acceso generadas por los costos y las condiciones del mercado. “Hace unos días atrás hicimos una entrega al PAIPPA. Este producto llega a los paipperos, productores primarios, que realmente son personas que le va a hacer un impacto muy positivo contar con este producto en su día a día”, señaló.

Otros productos de Laformed

En ese marco, el presidente del laboratorio se refirió a la producción de otros productos para la salud como repelentes y larvicidas y dijo que la misma continúa con normalidad. “Paralelamente a la producción de lo que es el producto solar, la empresa sí continúa con la producción de sus distintos productos, que tiene que ver un poco con la campaña de prevención del dengue, que se lleva adelante durante todo el año”, señaló.

Asimismo, señaló: “El secreto de esta campaña tan positiva para nosotros, donde el Gobierno de la provincia de Formosa tomó la decisión, en su momento, de que sea una campaña que se lleva adelante durante todo el año. Entonces, los resultados positivos se ven. Y tiene que ver también con la capacidad productiva que tiene la empresa”.

Gómez expuso que no es sólo la producción de repelente personal sino también larvicida e insecticida y esto, aseveró, “impulsa el crecimiento y el desarrollo tecnológico de la provincia, por sobre todas las cosas”.