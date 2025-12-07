Con distribución gratuita, el laboratorio Laformed lanzó su nuevo protector solar para Formosa

El pasado viernes, el Laboratorio Provincial Laformed realizó la presentación oficial de su nuevo producto: un protector solar. El anuncio tuvo lugar durante la 2ª Jornada de Urgencias en Dermatología, llevada a cabo en las instalaciones del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) de Formosa.

Sobre este producto, de gran importancia para el cuidado de la salud de los formoseños, el presidente del Laboratorio Provincial, Rodrigo Gómez, expresó a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor): “Fue un orgullo poder hacer la presentación ante profesionales especialistas en la materia, ya que ellos serán los encargados de transformar este producto en una herramienta clínica”.

Además, Gómez explicó que el protector solar tiene un factor de protección 30 y destacó que es el resultado de un proceso de investigación marcado por numerosas etapas de prueba y error, llevado adelante por profesionales formoseño.

Del mismo modo, subrayó que “cuenta con el aval de control internacional de un laboratorio de Brasil, que es el encargado de la realización de los controles de calidad de Sudamérica”. Y agregó: “Son controles técnicos específicos y obtuvimos resultados muy positivos, algo que nos llenó de orgullo porque reafirma que el producto es bueno, eficaz y dermatológicamente seguro”.

Distribución gratuita

El titular del Laboratorio provincial ratificó que la distribución del protector solar será gratuita “porque todos los productos que se realizan en la empresa Laformed son parte de las políticas públicas de la gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

El funcionario señaló que en este momento evalúan la demanda existente y que la intención es distribuir el producto en hospitales, entidades deportivas y entre personas expuestas al sol que tengan dificultades para acceder a un protector solar.

El impulso del Gobierno para promover el cuidado de la piel y garantizar la distribución gratuita del protector solar adquiere una relevancia destacada, especialmente en el actual contexto de crisis. El acceso a este producto se volvió cada vez más difícil, ya que su precio en el mercado oscila entre $8.000 y más de $60.000, lo que lo convierte en un insumo inaccesible para muchas familias.

Cabe destacar que usar protector solar es esencial para cuidar la salud de la piel, porque actúa como una barrera frente a los rayos UV, responsables del daño que se acumula día tras día. Esta protección no solo reduce el riesgo de cáncer de piel, sino que también evita quemaduras, irritaciones y la aparición prematura de manchas y arrugas. Incluso en días nublados, cuando el sol parece inofensivo, gran parte de la radiación atraviesa las nubes y sigue afectando la piel. Por eso, incorporar el protector solar a la rutina diaria no es un gesto estético, sino una medida de prevención que protege, preserva y acompaña el bienestar a largo plazo.