Soberanía sanitaria: tras el aval internacional, LAFORMED producirá su propio protector solar formoseño

El Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (LAFORMED) obtuvo la habilitación para fabricar su propio protector solar FPS 30, con resultados que lo ubican en la categoría de “protección alta”. De esta manera, el Gobierno de Insfrán fortalece la soberanía sanitaria y el acceso a insumos clave para la salud de los formoseños.

Los ensayos, realizados por el laboratorio brasileño ALS Beauty & Personal Care Ltda, confirmaron la alta calidad y eficacia del producto porque obtuvieron valores que garantizan el cumplimiento de los requisitos establecidos en normativas provinciales, nacionales y el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Protectores Solares.

En este sentido, la empresa pública provincial dio un paso fundamental para producir protector solar FPS 30, dadas las altas temperaturas, especialmente en verano, y la consecuente demanda de cuidados dermatológicos especiales debido a la gran exposición solar.

El Protector Solar de LAFORMED cumple requisitos nacionales e internacionales

El nuevo Protector Solar LAFORMED FPS 30 fue aprobado tras un riguroso informe técnico presentado ante autoridades sanitarias provinciales, los ensayos concluyeron que el Factor de Protección Solar (FPS) medio estático (en seco) fue de 38,7.

Los ensayos in vitro e in vivo confirmaron una protección elevada frente a quemaduras solares. Asimismo, las pruebas sobre radiación UVA mostraron que el protector bloquea gran parte de estos rayos.

El laboratorio público y provincial suma un nuevo producto

Con estos resultados, el Protector Solar se clasifica en la categoría de "Protección Alta" (FPS 30,0 a 50,0), en el que se asegura un cuidado óptimo contra la radiación UV y reafirmando que la calidad, eficacia y seguridad de los productos de LAFORMED están garantizadas mediante el cumplimiento de estrictos protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

A través de los organismos competentes se podrá distribuir a la población formoseña un producto muy necesario para el cuidado de la piel, en una región del país donde las altas temperaturas son comunes y la exposición al sol sin protección es perjudicial para la salud, a causa de los rayos ultravioletas.

Talento formoseño al servicio de las políticas públicas

Este avance consolida la soberanía sanitaria de Formosa, basada en la inversión en ciencia, tecnología e investigación. Es por eso, que el laboratorio del Parque Industrial produce de manera estratégica medicamentos e insumos que cubren las principales necesidades médicas de la población.

El trabajo diario en LAFORMED es realizado por un equipo de profesionales capacitados, incluyendo técnicos, especialistas en control de calidad, operarios y supervisores, formoseños. Estos profesionales están entrenados constantemente en estándares de calidad nacional e internacional.

Con la incorporación del protector solar, LAFORMED amplía su línea de productos certificados, esenciales para la salud, los cuales se producen y distribuyen directamente a la población de la provincia.