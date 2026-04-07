Declaró el ex dueño del departamento de Adorni: cuándo y por cuánto lo vendió

El ex futbolista Hugo Morales, el anterior dueño del departamento donde vive actualmente Manuel Adorni, declaró en la causa por enriquecimiento ilícito en la que está implicado el jefe de Gabinete. En su declaración, el ex jugador detalló que compró el inmueble en 1996 por 200.000 dólares.

Ante el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa que investiga al funcionario, Morales fue citado a declarar por haber sido el dueño anterior del departamento que actualmente tiene Adorni en la calle Miró 500, en el barrio porteño de Caballito.

De manera virtual, el ex jugador de Lanús y Huracán confirmó que obtuvo la propiedad en 1996 por 200.000 dólares, según informó Noticias Argentinas. Este departamento fue vendido por ese mismo monto a dos jubiladas, quienes posteriormente se lo transfirieron a Adorni por 230.000 dólares, mediante un esquema que combinó un pago inicial y un crédito hipotecario otorgado por ellas mismas.

Tras su testimonio, la Fiscalía no cree que Morales haya aportado datos sustanciales, sino que sólo dio los detalles de la venta original del inmueble, lo cual ya se conocía. Su declaración se llevó a cabo de manera remota desde la provincia de Corrientes, en la localidad de Bella Vista, donde actualmente reside.

El fiscal había pedido al juez federal Ariel Lijo que disponga nuevas medidas para profundizar la investigación, en la que Adorni está bajo sospecha por exhibir un nivel de vida que, presuntamente, excede sus ingresos declarados, con bienes no registrados y viajes al exterior, como el reciente traslado en vuelo privado a Punta del Este, Uruguay.

La citación a las mujeres acreedoras

Pollicita también citó a declarar como testigo a las cuatro mujeres que figuran como acreedoras del funcionario para la compra de sus propiedades en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, y en el barrio porteño de Caballito.

Una investigación periodística reveló que Adorni habría recibido una hipoteca no bancaria por 100 mil dólares de dos mujeres, el mismo día que compró esa propiedad en el country. Las acreedoras que le facilitaron los fondos en moneda extranjera son Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. El dato saliente es que Molina de Cancio, quien habría aportado el grueso del capital con 85.000 dólares, es una comisaria retirada de la Policía Federal.

Esto se suma a la información que trascendió días atrás de una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares que Adorni habría obtenido de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes figuran aportando 100 mil dólares cada una.

Pollicita las citó a declarar para este jueves a Sbabo y Viegas, quienes le prestaron el dinero y le vendieron el departamento de Caballito, donde Adorni vive actualmente. En tanto, para el lunes próximo fueron citadas a prestar declaraciones indagatoria Molina y Cancio.