Sporting vs Arsenal por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Arsenal buscará cortar su racha de dos derrotas consecutivas cuando visite al Sporting de Lisboa este martes por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Los Gunners llegan golpeados tras caer en la final de la EFL Cup ante Manchester City y luego perder 2-1 ante Southampton por la FA Cup, mientras que los portugueses atraviesan un momento extraordinario con tres victorias al hilo y un invicto de 17 partidos en su estadio, donde han ganado todos sus encuentros de Champions esta temporada.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Arsenal y Sporting, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Arsenal y Sporting?

El partido entre Arsenal y Sporting por la ida de los cuartos de final de la Champions League se jugará este martes 7 de abril de 2026, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el Estádio José Alvalade de Lisboa. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium.

El conjunto de Mikel Arteta atraviesa su primer momento complicado de la temporada tras sufrir dos derrotas consecutivas por primera vez en el curso. Primero cayeron ante el Manchester City de Pep Guardiola en la final de la EFL Cup, y luego no pudieron con Southampton en los cuartos de final de la FA Cup, donde perdieron 2-1 pese a dominar el encuentro. El gol de Viktor Gyökeres no alcanzó para evitar la eliminación del torneo doméstico.

Sin embargo, los Gunners mantienen intactas sus aspiraciones de conquistar un doblete histórico. En la Premier League lideran cómodamente con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque con un partido más disputado, mientras que en la Champions League siguen siendo el único equipo invicto de la competición. Arsenal terminó primero en la fase de liga con récord perfecto y luego eliminó al Bayer Leverkusen en octavos de final.

El equipo londinense empató sobre la hora en Alemania ante el Leverkusen, pero en la vuelta en el Emirates Stadium consiguió una contundente victoria por 2-0 con goles de Eberechi Eze y Declan Rice, sellando su clasificación a cuartos de final por tercera temporada consecutiva. Los de Arteta intentarán alcanzar las semifinales en años sucesivos, algo que solo lograron en cuatro ocasiones en toda su historia.

Un condimento especial del partido será el regreso de Gyökeres al Estádio José Alvalade, donde brilló antes de su fichaje por el Arsenal en el verano de 2025. El delantero sueco anotó 97 goles en 102 partidos con la camiseta del Sporting y enfrentará por primera vez a su ex equipo, al que ya le marcó cuando se vieron las caras en noviembre de 2024, cuando el Arsenal goleó 5-1 a los Leones en este mismo estadio.

Por su parte, el Sporting de Lisboa llega en un momento formidable a este compromiso. Los dirigidos por Rui Borges vienen de vencer 4-2 a Santa Clara en la última jornada de la Primeira Liga, con tantos de Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Francisco Trincão y Rafael Nel, resultado que los mantiene segundos en la tabla del campeonato portugués.

El equipo lisboeta atraviesa una racha excepcional en su estadio, donde acumula 17 victorias consecutivas en todas las competiciones. Esta fortaleza como local ha sido fundamental en su notable campaña europea, donde ganaron sus cinco partidos de Champions en el José Alvalade, derrotando a Kairat Almaty, Marsella, Club Brugge y Paris Saint-Germain para asegurar su clasificación entre los ocho mejores de la fase de liga.

En octavos de final, el Sporting protagonizó una de las remontadas más épicas de la historia reciente de la Champions League. Tras caer 3-0 en Noruega ante el Bodo/Glimt en el partido de ida, los Leones se convirtieron en el quinto equipo en remontar una diferencia de tres goles en la fase eliminatoria del torneo, goleando 5-0 en la vuelta en el José Alvalade para sellar una clasificación histórica a cuartos de final.

Esa victoria marcó el inicio de la racha actual del Sporting, que suma tres triunfos consecutivos anotando al menos cuatro goles en cada uno de ellos. Los portugueses confían en mantener este impulso ofensivo ante un Arsenal que podría presentar una defensa debilitada debido a las lesiones. Además, el Sporting no ha perdido en tiempo reglamentario ante el Arsenal en cinco enfrentamientos previos, con tres empates y dos derrotas.

Formaciones probables de Sporting y Arsenal

El técnico del Sporting, Rui Borges, deberá hacer frente a varias ausencias importantes para este partido decisivo. El capitán Morten Hjulmand está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Daniel Bragança volverá a formar dupla con Hidemasa Morita en el doble pivote del mediocampo. Además, Fotis Ioannidis, Geovany Quenda y Nuno Santos están confirmados como bajas por lesión.

Luis Guilherme es duda debido a un problema en el tobillo, mientras que Iván Fresneda, quien se perdió el último partido por enfermedad, es una incógnita para este encuentro. La gran pregunta pasa por Luis Suárez, goleador en los últimos tres partidos de Champions en casa con cuatro tantos, pero cuya ausencia en el último compromiso genera dudas sobre su disponibilidad. Si no puede jugar, Rafael Nel volvería a liderar el ataque tras su gol ante Santa Clara.

Por el lado del Arsenal, Mikel Arteta también enfrenta varios problemas de última hora. Gabriel Magalhães, pieza clave en la zaga, fue sustituido por lesión ante Southampton y es seria duda para este partido. El técnico español espera recuperar a varios titulares que se perdieron el encuentro del sábado tras el parón de selecciones, entre ellos Declan Rice, Bukayo Saka, Leandro Trossard y Jurrien Timber.

Eberechi Eze, Piero Hincapié y Mikel Merino están confirmados como bajas y no viajarán a Lisboa mientras continúan sus procesos de recuperación. La buena noticia para los Gunners es el gran momento de forma de Viktor Gyökeres, quien acumula cinco goles en sus últimos tres partidos entre club y selección, y enfrentará con confianza a su ex equipo en este encuentro de ida.

Probable formación de Sporting: Rui Silva; Georgios Vagiannidis, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Daniel Bragança, Hidemasa Morita; Geny Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

Probable formación de Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, William Saliba, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard; Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres, Bukayo Saka.

Sporting vs Arsenal: Ficha técnica