Diputados repudian la censura de medios en la Casa Rosada y el Congreso

La Cámara de Diputados repudió firmemente la censura y ataque a la libertad de expresión contra diversos medios de comunicación -entre los que figura El Destape- y solicitó al gobierno de Javier Milei que se revoque la medida de manera inmediata que atenta contra el derecho a la libertad de prensa. Desde la gestión libertaria utilizaron como argumento una investigación de la organización OpenDemocracy que afirma que Rusia pagó miles de dólares a medios para publicar contenido contra estos. Sin embargo, la editora Diana Carboni señaló que "no hay pruebas de los pagos".

"Expresar su más enérgico repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de suspender en Casa Rosada las acreditaciones de los medios Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape considerando que ocultar, restringir o manipular la información pública es lesivo del principio republicano y constitucional de publicidad de los actos de gobierno y del derecho a la libertad de prensa", manifestaron en el proyecto de declaración compartido en redes sociales.

En ese marco, las y los diputados firmantes solicitan al Poder Ejecutivo Nacional la "revocación inmediata de la medida" junto al libre acceso de las periodistas y los periodistas de dichos medios, "observando los principios republicanos de conocimiento por la ciudadanía de los actos de Gobierno; a la libertad de prensa -protegida por los Art. 14 y 32 de nuestra Constitución Nacional- y al libre acceso a la información pública"; siendo todos ellos "derechos fundamentales que permiten el control ciudadano" sobre los representantes.

La nota está firmada por los diputados que integran la Comisión de Libertad de Expresión: Germán Martínez, Nicolás Trotta, Raúl Hadad, Sabrina Selva, Santiago Roberto, Hugo Yasky, Lorena Pokoik, Juan Marino y Diego Giuliano.

"No podemos naturalizar una decisión que restringe el acceso de periodistas y debilita el control democrático. Es un mecanismo de censura. Si el poder decide quién puede preguntar, deja de rendir cuentas. Exigimos revertir esta medida de inmediato", escribió el ex ministro de Educación, Trotta. En diálogo con El Destape 1070, durante la noche del lunes, también marcó que existe un "proceso de degradación muy fuerte" en el vínculo del Gobierno Nacional con los diferentes medios en el último tiempo.

Trotta apuntó contra el presidente Milei y aseguró que sostiene un "ataque frontal y constante, con descalificaciones contra el periodismo que son el germen para otras situaciones de violencia". Y añadió: "Si la máxima figura política en Argentina maneja ese código, ese nivel de agresión, ¿qué queda para el resto de la sociedad? No podemos analizar el comportamiento del Poder Ejecutivo como un hecho aislado".

El diputado apuntó que la investigación sobre el presunto espionaje ruso todavía no presentó ninguna prueba y no existen denuncias judiciales. "En la lógica de estos gobiernos con un tinte autoritario, la censura ya no es prohibir sino intentar disciplinar, generar temor y trata de administrar las preguntas... La última conferencia de Adorni fue lamentable, dio vergüenza ajena", concluyó.