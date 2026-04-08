Aguas termales a bajo precio: la conocen como la más barata de Buenos Aires y tiene beneficios terapéuticos

Miles de argentinos eligen planificar escapadas cortas en los fines de semana largos, para poder descansar sin realizar gastos tremendos. En ese contexto, las termas de la provincia de Buenos Aires aparecen como una de las alternativas más elegidas, especialmente por su cercanía y la posibilidad de llegar en auto y por sus precios accesibles.

Entre las distintas opciones disponibles, hay una que se destaca por su relación entre precio y calidad. Se trata del Parque Termal de Dolores, que actualmente está posicionado como la alternativa más barata de la provincia.

Termas de Dolores: una opción cerca y accesible

Ubicado en la ciudad de Dolores, a unos 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el complejo ofrece una opción ideal para quienes buscan una escapada de descanso sin complicaciones. El viaje en auto se resuelve en dos horas y media aproximadamente, lo que permite organizar una visita breve o incluso ir y volver en el día.

En cuanto a las tarifas, el parque presenta los valores más bajos entre los complejos termales bonaerenses. La entrada general para no residentes es de $17.500, mientras que jubilados y pensionados abonan $14.400.

Para niños de entre 3 y 11 años, el costo es de $11.700, y los residentes locales acceden por $9.600. Además, las personas con discapacidad ingresan sin cargo y los menores de 2 años no pagan entrada.

El estacionamiento tiene un valor adicional de $4.800.





Servicios completos a precios bajos

Más allá del precio, uno de los principales atractivos del Parque Termal de Dolores tiene que ver con su infraestructura.

El predio, de 44 hectáreas, cuenta con piletas de aguas termales saladas y dulces, además de sectores cubiertos y semicubiertos que lo convierten en una opción ideal incluso en los días más frescos.

El complejo dispone de vestuarios, duchas, lockers y servicio de guardavidas, además de una oferta gastronómica con restaurantes, parrillas y un pequeño centro de compras. Para quienes deseen extender la estadía, hay opciones de alojamiento dentro del mismo predio.

Las propiedades de las aguas termales, que emergen desde gran profundidad, son otro de los puntos destacados. Ayudan a aliviar dolores musculares, a reducir el estrés y a mejorar la circulación.

Al comparar este Parque con alternativas como las Termas del Salado de General Belgrano o las Termas de Tapalqué la diferencia clara está en los costos, que resultan más elevados fuera de Dolores. La opción más económica de la provincia logra combinar la accesibilidad con la cercanía y los buenos servicios.