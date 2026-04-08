Feng Shui: cuáles son los mejores colores para pintar el dormitorio y dormir mejor por la noche.

El Feng Shui es una disciplina milenaria originaria de China que tiene como objetivo armonizar la energía vital, conocida como “chi”, en los espacios que habitamos. En el hogar, uno de los ambientes más importantes para trabajar esta energía es el dormitorio, ya que influye directamente en la calidad del descanso, el estado de ánimo y el bienestar general. En este sentido, los colores elegidos para las paredes y la decoración tienen un importante rol.

Según esta filosofía, cada tonalidad tiene una vibración energética distinta que puede estimular o calmar. Entonces, elegir correctamente los colores del dormitorio no es solo una cuestión estética, sino que tambien repercute de manera directa en la manera en que se induce el sueño y equilibran las emociones.

Qué colores recomienda el Feng Shui para dormir mejor

Para el Feng Shui, los tonos suaves y naturales son los más recomendados para pintar y decorar un dormitorio, ya que generan una sensación de calma y estabilidad. Los colores tierra, como el beige, el arena o el marrón claro, están asociados con la seguridad y la contención, creando un ambiente ideal para relajarse.

Los colores con los que decoramos una habitación repercuten en el descanso.

Los tonos pastel también son buenos para el descanso, según esta filosofía. El azul claro, por ejemplo, transmite serenidad y ayuda a reducir el estrés, mientras que el verde suave se vincula con la naturaleza y aporta equilibrio, así como el rosa pálido ayuda a crear una energía cálida y acogedora.

Por otro lado, el blanco roto o los tonos neutros son recomendados porque aportan luminosidad sin sobreestimular. Básicamente, en todos los casos, la clave está en evitar colores demasiado intensos o brillantes que puedan alterar el descanso.

Qué colores conviene evitar en el dormitorio

Así como hay colores que favorecen el sueño, también existen otros que el Feng Shui desaconseja para decorar este espacio. Los tonos muy vibrantes como el rojo intenso, el naranja fuerte o el amarillo brillante pueden generar una energía demasiado activa, poco compatible con el descanso.

El negro en exceso tampoco es recomendable, ya que puede aportar una sensación de pesadez o generar un ambiente demasiado denso. Lo mismo ocurre con combinaciones muy contrastantes o estridentes, que tienden a sobrecargar el espacio.

Lo que hay que tener siempre en mente es que el dormitorio debe ser una zona de armonía y refugio. En este sentido, es clave la manera en cómo lo decoramos y los colores que elegimos para hacerlo.