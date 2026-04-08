Con entradas gratis: la Orquesta del Tango de Buenos Aires dará un show gratuito en CABA

Con entradas gratis: la Orquesta del Tango dará un show gratuito en la ciudad de Buenos Aires

La Orquesta del Tango de Buenos Aires se presentará esta semana con un show gratuito en el Teatro San Martín. El concierto estará abierto a la comunidad y será una oportunidad única para disfrutar de buena música y hacer un plan diferente en la ciudad de Buenos Aires, sin descuidar el bolsillo.

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La orquesta se presentará este jueves 9 de abril a las 13.30. Bajo la dirección del maestro Juan Carlos Cuacci, los músicos interpretarán obras de grandes compositores como Enrique Delfino, Julián Plaza, Sebastián Piana, Raúl Garello, Eduardo Arolas, Juan Deambrogio y Mariano Mores, con clásicos como “Danzarín”, “Melancólico”, “Bandoneón arrabalero”, y mucho más.

El concierto será en el hall Alfredo Alcón (el principal del teatro) y la entrada es libre y gratuita, el público ingresa por orden de llegada y hasta agotar capacidad del recinto.

Dirección: Avenida Corrientes 1530

¿Cómo es la programación?

La Orquesta de Tango de Buenos Aires se presentará este jueves en el San Martín con un concierto de 60 minutos. La programación es la siguiente:

Re fa si Enrique Delfino (arreglos Carlos García)

Nocturna Julián Plaza (arreglos Julián Plaza)

Danzarín Julián Plaza (arreglos Julián Plaza)

Melancólico Julián Plaza (arreglos Julián Plaza)

Nostálgico Julián Plaza (arreglos Julián Plaza)

Milonga del novecientos Sebastián Piana (arreglos Carlos García)

Che, Buenos Aires Raúl Garello (arreglos Raúl Garello)

Maipú Eduardo Arolas (arreglos Raúl Garello)

Bandoneón arrabalero Juan B. Deambrogio (arreglos Raúl Garello)

Taquito militar Mariano Mores (arreglos Juan C. Cuacci)

El concierto será este jueves 9 de abril en el hall Alfredo Alcón del primer piso

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Durante este mes, también en el Hall Alfredo Alcón del teatro hay disponible una muestra fotográfica gratuita. Se trata de Territorio Efímero de Carlos Furman, uno de los fotógrafos de teatro más destacados del país.

Bajo la dirección de Claudio Larrea, el artista presenta una selección de sus trabajos durante la última década para teatro, danza y títeres en el Teatro San Martín. No solo se pueden disfrutar de escenas de grandes obras, sino de retratos y las imágenes diseñadas para promoción de los espectáculos. El objetivo es brindar una propuesta visual más impactante de lo que puede llegar a ser una función en vivo.