Colapinto necesita mejorar sus clasificaciones.

Tras haber logrado su primer punto con Alpine en el GP de China, Franco Colapinto esperaba poder volver a sumar en el GP de Japón, en el marco de la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1. Sin embargo, el pilarense volvió a ser perjudicado por el Safety Car y cruzó la línea de meta en el decimosexto lugar, mientras que Pierre Gasly culminó séptimo y mantuvo a raya durante gran parte de la carrera a Max Verstappen.

Con tales resultados, la escudería francesa se encuentra en el quinto lugar de la tabla de constructores y se ilusiona con mejorar o mantener la posición durante todo el campeonato, algo que requerirá de un mejor rendimiento por parte del piloto argentino. De hecho, tras la carrera en el Circuito de Suzuka, Flavio Briatore fue crítico con Franco a pesar de que también reconoció que el Safety Car le jugó en contra a su estrategia.

“Para Franco, el resultado del sábado fue un factor limitante y eso lo condicionó a pelear desde atrás durante la carrera. El objetivo debe ser mejorar la posición de largada para competir con mayor intensidad en las próximas fechas”, afirmó el asesor de Alpine. Como consecuencia de esto, es evidente que el pilarense necesita mejorar sus tiempos en las clasificaciones, un punto que fue delicado desde su llegada a la máxima categoría.

Ahora bien, la presión no solamente viene del interior del equipo, sino también de medios especializados, que señalan que Colapinto ya no tiene excusas para seguir sumando puntos después de lo visto en Shanghái. Un factor común entre varios de estos medios es que el argentino muestra destellos de brillantez, pero la falta de consistencia podría costarle caro de cara a la renovación de su contrato, que vence a fines de año.

En este sentido, la clave de la renovación del vínculo estará en que Franco logre volver a sumar para que el equipo galo se mantenga entre los líderes de la zona media. “Cuenta hoy con un monoplaza capaz de sumar puntos, pero para que ambos coches se mantengan dentro del top 10, el argentino necesita dar un paso adelante”, escribieron desde AutoRacer en referencia al presente de Alpine en la máxima categoría.

El argentino suma un punto en el campeonato.

¿Cuándo corre Colapinto?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.