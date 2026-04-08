Max Verstappen sorprende con un elogio a Lionel Messi antes del Mundial: la frase que nadie esperaba

El campeón de F1 se rindió ante el rosarino.

El Mundial de Qatar 2022 tuvo uno de sus partidos más importantes con el duelo entre la Selección Argentina y Países Bajos, recordado como La Batalla de Lusail por lo picante que fue el cruce por los cuartos de final. Aquel encuentro arrancó a favor del conjunto albiceleste con un gol de Nahuel Molina, que recibió un pase milimétrico de Lionel Messi que sorprendió a toda la defensa neerlandesa.

Justamente sobre aquella jugada habló Max Verstappen, quien se refirió al talento del capitán de los campeones del mundo en un video publicado en las redes sociales de Red Bull. “Sabe leer el juego”, comenzó el tetracampeón de la Fórmula 1, que advirtió que lo que hace especial a Messi es su capacidad para anotar y generar situaciones de peligro en el área rival solamente con la lectura de la cancha.

“Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol. Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad”, agregó Verstappen. Con tal descripción de lo que representa “Leo”, al neerlandés se le hizo imposible no hacer mención a aquella habilitación a Molina que dejó mal parada a toda la defensa del seleccionado europeo.

“Como la pelota que jugó contra Países Bajos en la última Copa del Mundo. Simplemente, no puedes defender eso”, concluyó “SuperMax”, que hace un tiempo ya se posicionó del lado del rosarino. Y es que en la previa a Qatar 2022, a Verstappen le preguntaron sobre una comparativa entre “Leo” y “CR7” y no dudó en señalar que el argentino es más talentoso, mientras que el portugués se llevó elogios por su esfuerzo y estado físico.

Por otro lado, cabe mencionar que Verstappen tiene un cariño por la Selección Argentina, cuya camiseta recibió durante el GP de Brasil 2018, ocasión en la que le obsequiaron una camiseta albiceleste con el 33 y su apellido en la espalda. A eso se suma que Max mantiene una buena relación con Franco Colapinto, quien lleva los colores nacionales a todos los rincones del paddock.

La camiseta argentina que recibió Verstappen en 2018.

Verstappen también celebró en Qatar

A pesar de que su selección no alcanzó las semifinales en la última Copa del Mundo, Verstappen tiene un buen recuerdo de Lusail, donde se consagró con el resultado de la sprint del GP de Qatar 2023. En aquella ocasión, el neerlandés alcanzó su tercera estrella en la F1 a menos de un año de la conquista de la Selección Argentina, que también sumó su tercer título mundial en la ciudad catarí.