El particular homenaje que el Inter Miami le hará de por vida a Lionel Messi

El equipo de la MLS le hizo un especial reconocimiento al mejor jugador del planeta.

No hay ninguna duda de que la incorporación de Lionel Messi al Inter Miami generó una enorme revolución. Un equipo totalmente nuevo en la MLS en poco tiempo logró ganar cuatro campeonatos, además de cierta popularidad a nivel internacional. Es por ello que desde el club realizaron un anuncio para darle un reconocimiento que durará para siempre. Uno que se suele hacer cuando las figuras deportivas no se encuentran en actividad.

“A veces, ciertas cosas no deben esperar”, expresa el posteo que el conjunto de La Florida realizó en cada una de sus redes sociales. Se trata de un video donde se puede apreciar el apellido del capitán de la Selección Argentina que está grabado en la espalda de camisetas, papeles, maderas, murales, balones de oro y cintas de reconocimiento para recién nacidos. Todo para mostrar que el club tomó una medida que será de por vida.

“Inter Miami CF se complace en presentar la Leo Messi Stand (Tribuna Leo Messi), con nuestro número 10 y capitán convirtiéndose en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una tribuna nombrada en su honor. Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente”, expresa el comunicado que el club realizó en su web.

En el texto, el Inter Miami señala que la presencia de Lionel Messi en el plantel provocó un antes y un después, debido a que permitió la llegada de cuatro consagraciones. La primera fue la Leagues Cup 2023; luego se sumaron la MLS Supporters’ Shield 2024, Conferencia del Este 2025 y la MLS Cup 2025. Además, le reconocen que su rendimiento con la camiseta rosa dio lugar a que se gane una Bota de Oro en la MLS y ser nombrado en dos oportunidades como el MVP de la MLS durante 2024 y 2025.

“Integrada en el diseño unificado del estadio, garantiza a los aficionados una experiencia única, con las mejores vistas del juego y una atmósfera inigualable que potencia la energía del público. Los aficionados ubicados en la Tribuna Leo Messi disfrutarán además de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico”, culmina el comunicado.

Hay que recordar que el Inter Miami se encuentra a días de inaugurar el NU Stadium, que dispone de mejores instalaciones y que cuenta con una capacidad de 26 mil espectadores. El partido que dará estreno a las instalaciones será el próximo 4 de abril frente al Austin FC. Mientras que el Chase Stadium quedará relegado a otras actividades y puede que pase a manos de otro equipo de la zona.

El nuevo contrato de Messi con el Inter Miami

Hace un tiempo, Lionel Messi aceptó una propuesta del Inter Miami para extender el contrato que dispone. Uno que no solo le asegura cierta continuidad, sino que permite observar hasta cuándo se va a desarrollar su carrera como jugador profesional. El documento firmado establece que el experimentado delantero quedará ligado al conjunto de la MLS hasta el fina de la temporada 2028.

Por ende, se descarta de gran manera que el capitán de la Selección Argentina decida retirarse de la actividad profesional cuando pase el Mundial. Lo que sí puede darse es que le ponga un punto final a las convocatorias, como sucedió con Ángel Di María, que tras la última Copa América expresó que se cerró un ciclo y decidió dejarle el lugar a otro jugador con mejor presente.