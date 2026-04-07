Progresar 2026 | Comenzó la inscripción Educación superior y enfermería: montos y cómo anotarse paso a paso

La beca Progresar paga $35.000 mensuales en todas sus líneas durante 2026.

El programa de Becas Progresar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa vigente durante 2026 con una actualización que modifica montos, condiciones de acceso y el calendario de inscripción.

La iniciativa busca acompañar a jóvenes y adultos que quieran continuar sus estudios dentro del sistema educativo o acceder a instancias de formación laboral. Conocé las fechas, los requisitos y las cuatro líneas disponibles.

Líneas del programa

Progresar está dividido en cuatro líneas orientadas a diferentes trayectorias educativas:

Educación obligatoria

Apunta a estudiantes que cursan primaria o secundaria. Está destinada a jóvenes de 16 a 24 años, con posibles ampliaciones en situaciones especiales.

Educación superior

Incluye carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas. Pueden anotarse ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados de hasta 30 años.

Enfermería

Línea estratégica para el sistema de salud. No establece límite de edad. Es la única categoría sin tope etario.

Formación profesional

Orientada a cursos de capacitación laboral validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Pueden acceder personas de 18 a 24 años, con extensión hasta 35 años para quienes no tengan empleo formal. También contempla desempleados, madres con hijos a cargo o personas en situación de vulnerabilidad.

El ingreso familiar no puede superar los tres salarios mínimos para acceder.

Cuánto se paga las Becas Progresar

Para este año se estableció un monto mensual de $35.000 para todas las líneas del programa. La beca Progresar paga $35.000 mensuales en todas sus líneas durante 2026, pero el pago no es completo desde el primer mes.

El sistema funciona con un esquema dividido:

80% mensual: $28.000 que se depositan cada mes.

20% retenido: se acumula y se paga más adelante, una vez que el estudiante presenta la documentación académica correspondiente (certificado de alumno regular, constancia de materias aprobadas, etc.).

En cuanto a la duración, quienes ingresen en la primera convocatoria cobrarán 12 cuotas. Los que se sumen en la segunda instancia recibirán 6 pagos.

Fechas de inscripción para 2026

El calendario está dividido según cada línea. La inscripción es digital por Mi Argentina o el portal oficial del programa:

Educación obligatoria: 27 de marzo al 24 de abril

Educación superior y enfermería: 6 al 30 de abril

Formación profesional: 27 de abril al 27 de noviembre

Requisitos para acceder a la beca

Para postularse al programa es necesario cumplir con condiciones vinculadas a identidad, ingresos y situación educativa:

Ser argentino nativo o naturalizado con al menos dos años de residencia en el país.

Ingreso familiar no superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Ese es el tope clave.

Estar inscripto como alumno regular en una institución reconocida por el Estado.

Contar con vacunación completa o en curso , según la edad.

Informar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del beneficiario.

Para estudiantes universitarios o terciarios, también se exige haber terminado el secundario sin materias pendientes.

Cómo anotarse paso a paso

La inscripción se realiza de forma digital a través del portal oficial del programa o mediante la aplicación Mi Argentina. Quienes se registren por primera vez deberán crear un usuario con una clave personal.

El formulario online incluye tres pasos obligatorios:

Datos personales del solicitante. Información socioeconómica del grupo familiar (ingresos, vivienda, composición del hogar). Detalles académicos relacionados con los estudios o cursos elegidos.

Una vez completado el formulario, el sistema genera un comprobante. Después, la Secretaría de Educación evalúa cada caso y publica los resultados en las semanas siguientes al cierre de cada convocatoria.