Después de la fiesta, la resaca: Independiente confirmó una dura lesión para Montiel

El Rojo confirmó la lesión y no podrá usarlo en el nuevo clásico ante Boca.

Una de las figuras del clásico de Avellaneda que culminó con la victoria de Independiente por 1-0 sobre Racing fue Santiago Montiel. Fue el autor de un centro bajo que Gabriel Ávalos aprovechó de gran manera y terminó transformando en gol. Aunque no todo es felicidad, debido a que el jugador no pudo finalizar el encuentro por una molestia que con el paso de las horas se transformó en una lesión que lo obliga a frenar algunos partidos.

“Tenía dudas de ponerlo. Viene de una lesión muscular, terminó un partido muy cansado en el que no terminó los 90 minutos porque lo sacamos antes. Hablamos con él para ver cómo se sentía. Dijo que jugar unos minutos iba a servir para estar bien y no perder actividad. Es uno de los jugadores que, en momentos adversos, aparece”, expresó Gustavo Quinteros en conferencia de prensa.

En la mañana del martes, después de que se conocieran los estudios, Independiente confirmó que Santiago Montiel sufrió un desgarro. El parte médico en detalle expone que se trata de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Esto es producto de que el músculo fue sobreexigido de más. No obstante, hay un dato más que interesante: el grado de la molestia es uno. Algo que disminuye de cierta manera los signos de preocupación.

Por lo pronto, el jugador no se encontrará disponible para visitar a Boca en la Bombonera en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura y quedará ver cómo va evolucionando con el paso de los días. Aunque los médicos señalan que este tipo de dolencia tiene un máximo de recuperación de tres semanas. Lo cual obliga a pensar en un reemplazante a largo plazo dentro de la formación inicial. Ya que acelerar los tiempos puede provocar que el dolor se profundice y escale en gravedad.

Los rumores exponen que Gustavo Quintero se tomará el resto de la semana para tratar de dar con el reemplazante ideal de Gonzalo Montiel. “Por ello, la duda está entre Ignacio Pussetto y Facundo Valdéz”, manifestaron desde el sitio partidario Infierno Rojo. Los trascendidos señalan que el exjugador de Huracán contaría con una ventaja, debido a que el DT suele apostar por los nombres de cierta experiencia en los partidos de gran exigencia y clásicos.

Independiente cortó una racha más que importante ante Racing

La victoria en el clásico frente a Racing fue festejada de gran manera y esto queda reflejado en los fuegos artificiales que se lanzaron cuando el partido llegó a su fin. También hay un segundo motivo y es que Independiente logró quebrar una malaria frente a los clubes considerados grandes del fútbol argentino. Al punto que llevaba 13 clásicos sin conocer la victoria jugando como local.

La estadística expone que se habían registrado nueve empates, además de las derrotas frente a Boca, Racing, River y San Lorenzo. De hecho, era necesario remontarse a noviembre del 2021, en el contexto de la Liga Profesional, un certamen que ya no existe más, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni se quedó con los puntos en juego después de ganarle por 1-0 al Xeneize gracias al tanto de Carlos Benavídez.