F1 2026: qué equipos ganan y cuáles pierden con la inesperada pausa de abril

La F1 no volverá hasta mayo.

La nueva era de la Fórmula 1 no fue bien recibida por la mayoría de los pilotos y fanáticos, sobre todo después del accidente que tuvo Oliver Bearman en el GP de Japón debido a las regulaciones. De ahí que a los directivos les hayan venido como anillo al dedo las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, que no podrán disputarse este mes debido al conflicto bélico en Oriente Medio.

Las cercanías con Irán convierten a ambos países en zonas de riesgo, lo que hizo que la F1 cancele ambas fechas y abril quede vacío en el calendario, lo que se aprovechará para analizar cambios en la normativa. No obstante, además de lo que suceda con el reglamento, lo cierto es que el parate de la competencia pone en jaque a algunas escuderías, mientras que otras obtienen el respiro necesario para hacer ajustes.

En este sentido, uno de los perjudicados por la interrupción del campeonato del mundo es Mercedes, que tuvo un inicio arrollador en la temporada, con tres victorias en tres fechas y sus dos pilotos en lo más alto de la tabla. De hecho, Toto Wolff señaló que habría preferido obtener más ventaja en Oriente Medio, ya que considera que los demás equipos no tardarán en disminuir la brecha, sin mencionar que el GP de Miami será clave para lo que siga adelante.

“Creo que quizá habríamos deseado que esto continuara en las dos carreras de Oriente Medio y poder sumar algunos puntos más”, había dicho el director de Mercedes. En contraste con esto, los beneficiados podrían ser McLaren y Ferrari, que sumaron podio en el GP de Japón, aunque posiblemente el equipo papaya pueda sacarle mejor partido al parate, en especial después del segundo lugar de Oscar Piastri en Suzuka.

“Creo que este progreso viene del hecho de que estamos sacando un poco más del chasis a través de la puesta a punto. Pero sobre todo estamos sacando más de la unidad de potencia”, había declarado Andrea Stella a Sky Sports tras la tercera fecha. Claro que la lista no se termina ahí, ya que el tiempo extra podría ser suficiente para que veamos un renacer de Red Bull, que el año pasado recuperó terreno justamente después de la pausa de un mes.

Por otro lado, Mercedes no es la única perjudicada en esta interrupción, sino que Aston Martin también pierde tiempo de kilometraje que sería clave para el desarrollo del AMR26. La contracara de la moneda la ofrece Williams, que dispondrá de tiempo suficiente como para bajarle el peso al monoplaza y mejorar la configuración para ser capaz de pelear por mejores puestos en la clasificación.

Mercedes tiene el coche dominante de la temporada.

Vuelve la Fórmula 1: horarios del GP de Miami 2026

Debido a las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita, la cuarta fecha de la Fórmula 1 no se disputará hasta el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que estará bajo el formato sprint. A continuación, los días y horarios: