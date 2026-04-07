Newey lidera el ranking por amplia diferencia: salen a la luz los sueldos de los directores de equipo de la F1

Newey es el director que mejor gana en la F1.

Generalmente, los sueldos en la Fórmula 1 no son sencillos de conocer debido a los acuerdos existentes que hacen que todo lo relacionado con los números se quede dentro de las oficinas. Sin embargo, siempre surgen informantes que indican cuánto dinero gana un piloto de la máxima categoría, aunque pocas veces se traslada eso a lo relacionado con los directores de equipo, un rol que en ocasiones trae algunas confusiones.

El team principal, como es su terminología en inglés, viene a ser el máximo responsable deportivo y operativo de una escudería y que se encarga de gestionar a los pilotos, coordinar los distintos departamentos, representar al equipo frente a la FIA, entre otros aspectos. A pesar de la importancia de su función, los sueldos de los directores suelen quedar bajo la sombra de los pilotos, pero Aston Martin dio un vuelco en esta temporada.

Tras su salida de Red Bull, Adrian Newey arribó al equipo de Silverstone como nuevo director y su sueldo no solo supera al de su piloto estrella, Fernando Alonso, sino que también deja muy atrás a sus pares de las otras escuderías. De acuerdo con el reporte de BusinessBookGP, el ingeniero británico tiene un salario de 37 millones de euros anuales, superando incluso los ingresos de Zak Brown, el CEO de McLaren, que percibe 12 millones.

Esto podría deberse a la doble función que ocupa Newey en el equipo inglés, ya que además de team principal es socio técnico y copropietario después de adquirir una parte de las acciones. Pero incluso con esto, sorprende la enorme diferencia que le saca a otros gigantes como Toto Wolff, quien también tiene una parte de las acciones de Mercedes, Frederic Vasseur y Mattia Binotto, otros de los históricos de la máxima categoría.

De hecho, los directores de Mercedes, Ferrari y Audi, respectivamente, ganan 8 millones por año por su rol de jefes de equipo, lo que significa una diferencia de 29 millones en relación con el sueldo que recibe Newey de manera anual. Incluso la distancia es considerable con Alonso, quien gana entre 17 y 20 millones en Aston Martin, según lo indicado en el último informe de los sueldos de los pilotos.

Newey gana mucho más que Alonso en la F1.

El ranking de ingresos de los directores de la F1