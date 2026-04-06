Imagen de archivo del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, durante una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial en Seúl, Corea del Sur.

Corea ​del Norte declaró el lunes que fue "muy acertado y sensato" que el presidente surcoreano Lee Jae ‌Myung expresara su pesar ‌a Pionyang por las recientes incursiones de drones, en un inusual gesto conciliador hacia su rival, con el que se había enfrentado en los últimos años.

Lee había expresado ese mismo lunes su pesar por al menos dos incidentes de incursiones de drones a través de la ​frontera que, según ⁠él, fueron llevadas a cabo por civiles que infringieron ‌la política gubernamental, calificándolas de acto de "rebelión" ⁠contra su propio país.

Pionyang afirmó que ⁠los drones enviados desde el Sur violaron su espacio aéreo, acusando a Seúl de una grave provocación y afirmando ⁠que los había derribado.

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"Nuestro Gobierno lo valoró como ​un comportamiento muy acertado y sensato por ‌su propio bien", declaró Kim ‌Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim ⁠Jong Un, en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias KCNA, en referencia a las declaraciones de Lee.

Kim Jong Un lo consideró "una manifestación de la ​actitud ‌de un hombre franco y de mente abierta", afirmó. Kim Yo Jong suele hacer comentarios sobre asuntos de política exterior de Pionyang que se cree que reflejan las opiniones de su hermano.

Estos comentarios ⁠contrastan de forma radical con los ataques mordaces lanzados por Pionyang en los últimos años contra lo que denominó como su "enemigo más hostil", con el que ya no podía perseguir el objetivo de una eventual unificación.

Las dos Coreas siguen técnicamente en estado de guerra después de que su conflicto ‌armado de 1950-53 terminara en un armisticio.

Lee afirmó que una investigación reveló que un empleado del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) y un militar en servicio activo estuvieron implicados en los incidentes con los drones, y añadió que violaron la ‌Constitución surcoreana, que prohíbe los actos de provocación contra el Norte.

"Aunque no era la intención de nuestro Gobierno, expresamos nuestro pesar ‌al Norte ⁠por el hecho de que se hayan provocado tensiones militares innecesarias debido a las acciones ​irresponsables y temerarias de algunas personas", dijo Lee en una reunión del Consejo de Ministros.

Con información de Reuters