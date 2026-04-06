Legisladores demócratas estadounidenses visitan Cuba y piden a Trump que "modere su retórica"

FOTO DE ARCHIVO: La representante estadounidense Pramila Jayapal

​Dos congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitaron Cuba la semana pasada, la primera delegación de este tipo que viaja a la isla este año desde ‌que el presidente Donald Trump impuso ‌un bloqueo petrolero de facto con el objetivo de doblegar al Gobierno comunista cubano.

Los congresistas Pramila Jayapal, miembro destacado del ala progresista del Partido Demócrata, y Jonathan Jackson, con un interés de larga data en Cuba, afirmaron que viajaron a la isla para "ver el sufrimiento que se está produciendo sobre el terreno" como consecuencia del embargo de combustible de Trump, al que calificaron de "bloqueo ilegal del suministro energético".

La visita de los legisladores se produce en un momento de tensión sin precedentes en la relación, ​fría desde hace décadas, entre ⁠Estados Unidos y Cuba. La administración Trump ha cortado el grifo de las remesas a Cuba, ‌ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la ⁠isla y la ha incluido en una lista de ⁠naciones que patrocinan el terrorismo.

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"Esta es la zona más sancionada del planeta en este momento, a sólo 90 millas (144 kilómetros) de nuestras costas", declaró Jackson a un pequeño grupo de periodistas en un hostal ⁠privado cerca de la costa de La Habana. "Dejemos de lado la retórica. La gente está ​sufriendo. Y está sufriendo sin motivo alguno".

Los legisladores afirmaron que su viaje ‌de cinco días, que finalizó el domingo, incluyó ‌reuniones con el presidente Miguel Díaz-Canel, así como con varios legisladores y altos cargos del ⁠Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ambos países han reconocido que han iniciado conversaciones, aunque se han hecho públicos pocos detalles de esas conversaciones.

"Ha habido diálogo, los inicios de un diálogo", afirmó Jayapal tras las reuniones. "No creo que se haya llegado al estado de negociación que nos habían dicho, pero creo que existe ​el deseo de ‌garantizar que haya una negociación real (...) sobre lo que debe suceder para que la situación cambie".

Los legisladores afirmaron sentirse entristecidos tras visitar una unidad de oncología y una sala de maternidad en hospitales de La Habana que llevan décadas deteriorándose, pero que se han visto especialmente afectadas por el bloqueo de combustible de Trump.

DURAS PALABRAS

Trump dijo recientemente que ⁠espera tener el "honor" de "apoderarse de Cuba de alguna forma", al tiempo que indicó que "puedo hacer lo que quiera" con el país vecino.

A pesar de tales amenazas, Trump no tomó medidas para detener a un petrolero ruso que la semana pasada entregó 700.000 barriles de crudo que Cuba necesitaba desesperadamente.

"El presidente Trump decidió dejar entrar al buque ruso; sea lo que sea lo que le hizo cambiar de opinión, se lo agradecemos", dijo Jackson.

Los legisladores demócratas también elogiaron a Cuba por sus recientes gestos de aparente buena voluntad. El mes ‌pasado, La Habana invitó a los exiliados a invertir en negocios en la isla, invitó al FBI a investigar una incursión ilegal por mar que dejó cinco muertos frente a su costa norte y, más recientemente, anunció que indultaría a más de 2.000 presos.

"Hay una serie de indicios que apuntan a que ha llegado el momento de que mantengamos una negociación real entre nuestros dos países y de revertir la ‌fallida política estadounidense de décadas, un vestigio de la era de la Guerra Fría, que ya no sirve ni al pueblo estadounidense ni al cubano", dijo Jayapal.

En este sentido, afirmó que los demócratas seguirán impulsando proyectos de ‌ley que garanticen que ⁠Estados Unidos no entre en guerra con Cuba, y presionarán para levantar unas sanciones que, según ella, son ineficaces.

Jackson señaló que ambos creen que cualquier cosa que ​no sea un compromiso sólo conducirá a problemas mayores.

"O ayudamos al pueblo (cubano) a quedarse en su país y llevar una vida sana y normal, o se producirá una enorme migración hacia Estados Unidos", comentó Jackson. "La gente no se va a quedar aquí simplemente para sufrir y morir".

(Editado en español por Carlos Serrano)