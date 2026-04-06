Xi insta a acelerar desarrollo de nuevo sistema energético para China mientras sigue la guerra Oriente Medio

Presidente chino Xi clausura la Asamblea Popular Nacional (APN) en Pekín.

Por Liz Lee y Claire ​Fu

PEKÍN, 6 abr (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, ha pedido que se acelere la planificación y la construcción de un nuevo sistema energético para ‌salvaguardar la seguridad del país ‌en la materia, a las pocas semanas del inicio de la guerra en Oriente Medio, que ha provocado perturbaciones energéticas a escala mundial.

El líder de la segunda economía más grande del mundo también hizo hincapié en el desarrollo de la energía hidroeléctrica y la protección ecológica, al tiempo que instó a una expansión segura y ordenada de la energía nuclear, según informó el lunes la cadena estatal ​CCTV.

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"El Comité Central del Partido ⁠ha adquirido un profundo conocimiento de las tendencias mundiales en materia de ‌desarrollo energético y ha tomado decisiones importantes al impulsar en profundidad ⁠la nueva estrategia de seguridad energética", afirmó, refiriéndose ⁠al órgano de autoridad del Partido Comunista en el poder.

Xi no mencionó directamente la guerra en sus declaraciones citadas por la CCTV.

Estados Unidos e Irán han estado ⁠sopesando un plan negociado por Pakistán que podría poner fin a su ​conflicto de cinco semanas, incluso cuando Teherán se resistía ‌a la presión para reabrir rápidamente el ‌estrecho de Ormuz.

EL PAPEL DEL CARBÓN Y LAS ENERGÍAS MÁS ECOLÓGICAS

Los analistas ⁠han señalado que China se encuentra en una posición relativamente mejor para absorber los precios más altos del petróleo. El carbón representa más de la mitad de su mix energético, mientras que cuenta con amplias reservas de petróleo y las ​importaciones a través ‌del estrecho de Ormuz representan solo alrededor del 5 % del consumo total de energía.

"El camino que tomamos al ser los primeros en desarrollar la energía eólica y solar ha demostrado ahora ser visionario. Al mismo tiempo, la energía generada por carbón sigue siendo la base de ⁠nuestro sistema energético y debe seguir desempeñando su papel de apoyo", afirmó Xi.

China opera más de la mitad de la capacidad mundial de energía a base de carbón, lo que la convierte en el principal emisor de carbono, algo con lo que las iniciativas climáticas lideradas por Occidente llevan mucho tiempo lidiando. El país sigue posicionando la energía del carbón como columna vertebral de la fiabilidad y como sistema de respaldo flexible, ‌incluso mientras acelera las energías renovables.

Aunque subrayó el papel del carbón en la combinación energética de China, el presidente afirmó que el país —el mayor consumidor mundial de carbón— debe mantener su compromiso con un desarrollo limpio y con bajas emisiones de carbono.

"Un nuevo sistema energético más ecológico, diversificado y resiliente proporcionará una sólida garantía para la ‌seguridad energética y el desarrollo económico de China", afirmó la CCTV.

El pasado mes de julio, China inició la construcción de la que será la presa hidroeléctrica más grande del mundo ‌en el extremo oriental ⁠de la meseta tibetana.

La construcción de una planta de energía solar térmica por parte del Grupo General de Energía Nuclear de ​China a una altitud de 4.550 metros en el Tíbet también ha comenzado este lunes, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

(Reportaje de Liz Lee en Pekín y Claire Fu en Singapur; edición de Janane Venkatraman, Editado en español por Juana Casas )