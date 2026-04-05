Fujimori lidera y crece pelea por segundo lugar por el balotaje a una semana de la elección en Perú

Los candidatos a la presidencia de Perú debaten antes de las elecciones, en Lima

La derechista ​Keiko Fujimori se mantiene como líder en las intenciones de voto y la pelea por el segundo lugar es codo a codo a una semana de las elecciones ‌presidenciales en Perú, que se definirían ‌en un balotaje, según tres encuestas difundidas el domingo.

Fujimori, que postula por cuarta vez y es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, tiene un 14,5% en las intenciones de voto en el sondeo de Datum Internacional realizado entre el 1 y 4 de abril y publicado por el diario El Comercio. El apoyo es mayor al 13% que tenía la candidata en un sondeo anterior.

El candidato Carlos Álvarez, un excómico que se define como un ​político "pragmático" avanzó al segundo lugar ⁠en la encuesta de Datum con un 10,9%, desde el 6,9% en la encuesta ‌previa; mientras que el ultraconservador Rafael López Aliaga bajó al tercer lugar ⁠con 9,9%, desde el 11,7% que tenía antes.

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El sondeo ⁠a 3.000 personas tiene un margen de error de +/-1,8% señaló Datum. La investigación mostró también que se redujo el nivel de indecisos a 16,8%, desde 23,9% anterior.

Urpi Torrado, CEO de ⁠Datum, afirmó que el escenario sigue siendo abierto, de alta volatilidad y con márgenes ​estrechos, tras dos semanas de debates entre el récord de ‌35 candidatos en Perú, un país de alta ‌incertidumbre que ha visto desfilar a ocho presidentes desde el 2018 debido a renuncias ⁠o destituciones.

"La pelea ya no es por los indecisos, es entre los mismos candidatos, para crecer tienen que quitarle electores a otro", dijo. "Fujimori mantiene la tendencia positiva de las últimas semanas, aunque enfrenta el reto de consolidar ese crecimiento".

Torrado afirmó que Álvarez es el candidato ​que más crece ‌y López Aliaga, si bien cayó al tercer lugar, la cercanía con el segundo lo mantiene en carrera por el pase a la segunda vuelta.

En el cuarto lugar se ubicó el centrista y sociólogo Jorge Nieto con 6,0%, en quinto lugar el exalcade de Lima Ricardo Belmont con 5,5% y en sexto ⁠lugar el izquierdista Roberto Sánchez con 4,9%. El progresista de izquierda Alfonso López Chau, que figuraba en segundo lugar en sondeos previos, descendió al séptimo lugar, con un 4,7%, dijo Datum.

BALOTAJE

No se espera un ganador con más del 50% de los votos en los comicios, por lo que se anticipa un balotaje para el 7 de junio.

Otras dos encuestadoras, Ipsos Perú y la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y(CPI), mostraron también a Fujimori, de 50 años, primero en los sondeos ‌con 13% y 11,8%, respectivamente.

Ipsos Perú, cuyo trabajo fue publicado por el diario Perú21, realizó su sondeo entre el 1 y 2 de abril, mientras que CPI, que difundió su encuesta en la radio RPP, entre el 3 y 4 de abril.

Respecto a los otros candidatos, Ipsos Perú ubicó en el segundo lugar a Álvarez con 9%, tercero a López Aliaga con 8%, ‌cuarto a Sánchez 6%. Le siguen Nieto con 5% y López Chau con 4%. La encuesta de Ipsos tiene un margen de error de +/-2,8.

CPI ubicó a López Aliaga en segundo lugar con 9,2% y ‌en tercer puesto a ⁠Álvarez con 8,5% y en cuarto a López Chau con 6%. La encuesta tiene un margen de error de +/-2,2.

Según los tres sondeos, Fujimori tiene ​un mayor apoyo en el norte, centro y el oriente del país, mientras que Álvarez en el norte y sur. López Aliaga tiene en la región Lima, que alberga casi un tercio de los votantes, a su mayor base electoral.

Con información de Reuters