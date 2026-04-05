Fujimori lidera y crece pelea por segundo lugar por el balotaje a una semana de la elección en Perú

La derechista Keiko Fujimori se mantiene como líder en las intenciones de voto y la pelea por el segundo lugar es codo a codo a una semana de las elecciones presidenciales en Perú, que se definirían en un balotaje, según tres encuestas difundidas el domingo.
Fujimori, que postula por cuarta vez y es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, tiene un 14,5% en las intenciones de voto en el sondeo de Datum Internacional realizado entre el 1 y 4 de abril y publicado por el diario El Comercio. El apoyo es mayor al 13% que tenía la candidata en un sondeo anterior.
El candidato Carlos Álvarez, un excómico que se define como un político "pragmático" avanzó al segundo lugar en la encuesta de Datum con un 10,9%, desde el 6,9% en la encuesta previa; mientras que el ultraconservador Rafael López Aliaga bajó al tercer lugar con 9,9%, desde el 11,7% que tenía antes.
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El sondeo a 3.000 personas tiene un margen de error de +/-1,8% señaló Datum. La investigación mostró también que se redujo el nivel de indecisos a 16,8%, desde 23,9% anterior.
Urpi Torrado, CEO de Datum, afirmó que el escenario sigue siendo abierto, de alta volatilidad y con márgenes estrechos, tras dos semanas de debates entre el récord de 35 candidatos en Perú, un país de alta incertidumbre que ha visto desfilar a ocho presidentes desde el 2018 debido a renuncias o destituciones.
"La pelea ya no es por los indecisos, es entre los mismos candidatos, para crecer tienen que quitarle electores a otro", dijo. "Fujimori mantiene la tendencia positiva de las últimas semanas, aunque enfrenta el reto de consolidar ese crecimiento".
Torrado afirmó que Álvarez es el candidato que más crece y López Aliaga, si bien cayó al tercer lugar, la cercanía con el segundo lo mantiene en carrera por el pase a la segunda vuelta.
En el cuarto lugar se ubicó el centrista y sociólogo Jorge Nieto con 6,0%, en quinto lugar el exalcade de Lima Ricardo Belmont con 5,5% y en sexto lugar el izquierdista Roberto Sánchez con 4,9%. El progresista de izquierda Alfonso López Chau, que figuraba en segundo lugar en sondeos previos, descendió al séptimo lugar, con un 4,7%, dijo Datum.
BALOTAJE
No se espera un ganador con más del 50% de los votos en los comicios, por lo que se anticipa un balotaje para el 7 de junio.
Otras dos encuestadoras, Ipsos Perú y la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y(CPI), mostraron también a Fujimori, de 50 años, primero en los sondeos con 13% y 11,8%, respectivamente.
Ipsos Perú, cuyo trabajo fue publicado por el diario Perú21, realizó su sondeo entre el 1 y 2 de abril, mientras que CPI, que difundió su encuesta en la radio RPP, entre el 3 y 4 de abril.
Respecto a los otros candidatos, Ipsos Perú ubicó en el segundo lugar a Álvarez con 9%, tercero a López Aliaga con 8%, cuarto a Sánchez 6%. Le siguen Nieto con 5% y López Chau con 4%. La encuesta de Ipsos tiene un margen de error de +/-2,8.
CPI ubicó a López Aliaga en segundo lugar con 9,2% y en tercer puesto a Álvarez con 8,5% y en cuarto a López Chau con 6%. La encuesta tiene un margen de error de +/-2,2.
Según los tres sondeos, Fujimori tiene un mayor apoyo en el norte, centro y el oriente del país, mientras que Álvarez en el norte y sur. López Aliaga tiene en la región Lima, que alberga casi un tercio de los votantes, a su mayor base electoral.
Con información de Reuters