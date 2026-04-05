En Domingo de Gloria, el papa León XIV insta a líderes mundiales a poner fin a las guerras

El Papa León XIV pronuncia su mensaje "Urbi et Orbi" (A la ciudad y al mundo) desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro

El papa León XIV instó el domingo, en su mensaje de Pascua, a los líderes mundiales ‌a poner fin a ‌los conflictos que asolan el mundo y a abandonar cualquier ambición de poder, conquista o dominación.

El Santo Padre, que se ha erigido en crítico abierto de la guerra de Irán, lamentó en un mensaje especial dirigido a las miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro que "nos estamos acostumbrando ​a la violencia, nos ⁠resignamos a ella y nos volvemos indiferentes".

"¡Que quienes tienen ‌armas en sus manos las abandonen!", exhortó el primer ⁠papa estadounidense. "¡Que quienes tienen el poder ⁠de desatar guerras, elijan la paz!".

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León XIV no mencionó ningún conflicto específico en el mensaje, conocido como la bendición "Urbi et Orbi" (a ⁠la ciudad y al mundo). Fue inusualmente breve y ​directo.

El Sumo Pontífice dijo que la historia de ‌la Pascua, cuando la Biblia ‌cuenta que Jesús resucitó de entre los muertos tres días ⁠después de no resistirse a su ejecución en la cruz, muestra que "la fuerza con la que Cristo resucitó no es violenta".

"En este día de fiesta, dejemos a un lado toda ​voluntad de ‌disputa, de dominio y de poder, e imploremos al Señor que conceda su paz al mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia", instó el Papa.

León XIV, conocido por elegir cuidadosamente ⁠sus palabras, ha estado criticando enérgicamente los conflictos violentos del mundo en las últimas semanas y ha intensificado sus críticas a la guerra de Irán.

En un sermón para la vigilia de Pascua del sábado por la noche, instó a la gente a no sentirse adormecida por la magnitud de los conflictos que asolan el mundo, sino ‌a trabajar por la paz.

El Santo Padre hizo un inusual llamamiento directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes, instándole a encontrar una "vía de salida" para poner fin a la guerra de Irán.

En su discurso desde el balcón de la Basílica ‌de San Pedro el domingo a la plaza situada debajo, decorada con miles de flores de vivos colores para la festividad, León XIV ‌ofreció breves saludos ⁠de Pascua en diez idiomas, entre ellos el latín, el árabe y el chino.

El Sumo Pontífice también ​anunció que volvería a la basílica el 11 de abril para celebrar una vigilia de oración por la paz.

Con información de Reuters