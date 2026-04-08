Milagro: sobrevivió 24 horas luego de caer con su auto en un arroyo de Santa Fe

Un hombre sobrevivió 24 horas en las aguas de un arroyo de la localidad santafesina de Bigand luego de haber volcado con su auto bajo el puente. El operativo de rescate estuvo a cargo de la policía local, bomberos voluntarios y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias de la provincia.

Identificado como Agustín Nicolás Mancini, la familia estuvo sin noticias de su paradero durante casi un día. El joven, de 24 años, fue rescatado en condiciones extremas luego de que su automóvil cayera de un puente en la Ruta Nacional 178.

Mancini estuvo casi 24 horas expuesto a la intemperie y sin poder recibir asistencia inmediata, dadas las lesiones que sufrió. Para su suerte, un vecino detectó indicios del accidente, por lo que alertó a las autoridades y lograron rescatarlo a tiempo.

Cómo fue el accidente

El conductor había emprendido su regreso desde Córdoba hacia su pueblo el lunes. Iba a bordo de un Chevrolet Cruze, propiedad de su hermano. La última comunicación que había mantenido con su familia sucedió alrededor de las 10, cuando había informado encontrarse en la localidad de Tortugas.

Su rastro se perdió desde ese momento. La familia había detectado que la última actividad en su celular había sido en la zona de Santilli y Bouquet, en Tortugas, alrededor de las 11.

La búsqueda se extendió por redes sociales y con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que difundió la denuncia de paradero y la imagen del joven. Familiares, vecinos y fuerzas de seguridad de la zona se movilizaron para encontrar al joven.

Sin embargo, hasta la mañana siguiente no hubo noticias. Un ciclista, vecino de Mancini, advirtió la presencia de piezas plásticas de un vehículo en el puente sobre el arroyo, entre Bigand y Chabás.

La familia del joven acudió de inmediato a la zona y encontró el Chevrolet Cruze que había quedado volcado bajo el puente, con las ruedas y las partes inferiores de la carrocería visibles desde la calzada.

Según medios locales, el conductor estaba a 20 metros del vehículo, aún en el agua, pero sin fuerzas para alejarse de la orilla dadas las fracturas y lesiones sufridas.

Cuál es el estado de salud de Agustín Mancini

El joven debió ser asistido en el hospital Samco de Casilda y, posteriormente, lo derivaron en un helicóptero sanitario hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario y luego al Hospital Español. El parte médico confirmó que Mancini tenía varias fracturas y permanecía consciente al momento del rescate.

Según la investigación, la ruta no contaba con señales de frenada ni marcas que pudieran anticipar el despiste. Sólo era visible la rotura parcial de una barrera de hormigón en uno de los extremos del puente, por lo que se supuso que el auto había caído al agua.

“Soy su amigo, su socio y lo crié. Lo amo y espero que se recupere", expresó su hermano a La Capital. El joven permanece bajo observación médica y su familia espera por su recuperación.