Las nuevas casas con plástico reciclado: construcción rápida y barata tendencia en 2026

Las nuevas casas con ladrillos de plástico reciclado.

Olvidate de los ladrillos tradicionales y las obras eternas: una innovadora técnica de construcción con bloques hechos de plástico reciclado promete cambiar las reglas del juego. Esta propuesta permite levantar viviendas en apenas cinco días y a un costo mucho menor que los métodos convencionales.

La idea surgió en Colombia, de la mano de Conceptos Plásticos, una empresa creada por el ingeniero Fernando Llanos y el arquitecto Óscar Méndez. La chispa se encendió cuando Llanos intentaba construir su casa en Cundinamarca y se topó con la dificultad de transportar materiales desde Bogotá. Allí se cruzó con Méndez, quien ya había investigado el uso de plástico reciclado para la construcción durante su tesis universitaria.

De esa colaboración nació un sistema que utiliza bloques modulares fabricados con plástico recuperado, diseñados para encastrar entre sí como piezas de un juego de construcción. Este método permite levantar viviendas de hasta dos pisos en cuestión de días, según especialistas en arquitectura y sostenibilidad.

El plástico reciclado proviene tanto de recicladores como de residuos industriales, que pasan por un proceso de extrusión donde se funden y moldean en forma de bloques. Cada pieza pesa alrededor de tres kilos, lo cual es similar a un ladrillo de arcilla, pero su diseño modular reduce la necesidad de mortero y acelera notablemente la obra.

Estas casas cuestan menos de 7 mil dólares

Gracias a esta tecnología, se puede construir una casa básica de unos 40 metros cuadrados, con dos habitaciones, baño, cocina, comedor y sala de estar, en solo cinco días con un equipo de cuatro personas. Además, el costo estimado ronda los 6.800 dólares, una opción considerablemente más económica que la construcción tradicional.

Esta innovación no solo es rápida y económica, sino que también aporta un fuerte beneficio ambiental al reutilizar plástico que podría tardar hasta 300 años en degradarse. La empresa ya aplicó esta tecnología en proyectos de vivienda social, como en Guapi, departamento del Cauca, donde construyó refugios temporales para familias desplazadas por el conflicto armado.

El proyecto en Guapi se realizó en conjunto con el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y permitió levantar viviendas para 42 familias en apenas 28 días, reciclando más de 200 toneladas de plástico. Este caso es un claro ejemplo del impacto social y ambiental que puede tener esta nueva forma de construir. Con esta propuesta, Conceptos Plásticos desafía el modelo tradicional, ofreciendo una alternativa rápida, accesible y sustentable.