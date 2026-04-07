Al 44° aniversario, la Provincia de Buenos Aires inauguró un espacio para veteranos de Malvinas

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Provincia de Buenos Aires inauguró en Santa Clara del Mar un espacio para la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de Malvinas, correspondiente al partido de Mar Chiquita.

A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, la obra ejecutada se inscribe en las políticas de reconocimiento de memoria que impulsa el gobierno de Axel Kicillof y que sostiene la causa Malvinas.

“Es un aporte que hace el Gobierno provincial desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con la convicción que tenemos que las Malvinas son, fueron y serán argentinas”, sostuvo el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini al encabezar el acto junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

Esta obra fue considerada como un hito para el distrito de Mar Chiquita ya que por primera vez cuenta con un lugar físico destinado a honrar a los excombatientes. El SUM es un espacio para el encuentro, la memoria y el reconocimiento permanente a quienes defendieron nuestra soberanía nacional en el conflicto del Atlántico Sur y forma parte del compromiso asumido por el ministro Andrés Larroque, impulsado junto a la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el municipio.

“Es un orgullo por esta inauguración ya que por decisión política del Gobernador, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se cumple un sueño para la comunidad de Mar Chiquita”, detalló el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Vetaron, Guillermo Magistrali, subrayó el carácter histórico de la jornada: “Es un día muy especial después de tantos años de lucha por un espacio propio” y agregó que “gracias al municipio, al intendente y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se hace realidad”.

Un programa fundamental para la provincia

Durante una actividad oficial en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el gobernador bonaerense Axel Kicillof suscribió un convenio del programa Puentes junto al intendente Daniel Harrington, referente de la ciudad fueguina de Tolhuin, con el propósito de avanzar en una agenda común vinculada a la formación universitaria.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación institucional y el intercambio de experiencias para el desarrollo de proyectos impulsados por la Provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo central potenciar la integración y el trabajo colaborativo en el ámbito académico.

Este programa, lanzado en julio de 2022, tiene como objetivo ampliar el acceso a la educación superior y promover el arraigo mediante la creación y fortalecimiento de Centros Universitarios, junto con la expansión de la oferta académica en distintos territorios.

Actualmente, la red alcanza a 80 municipios bonaerenses, con 49 centros inaugurados y una oferta de 365 carreras dictadas por 25 universidades, lo que beneficia a más de 15 mil estudiantes. El acuerdo con Tolhuin se inscribe en una estrategia más amplia de articulación federal, orientada a extender este modelo y generar nuevas oportunidades educativas en diferentes regiones del país.