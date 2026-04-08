Créditos del Banco Nación: el demoledor archivo de uno de los funcionarios de Caputo que los deja en offside

Funcionario de Caputo criticaba al Banco Nación pero pidió un préstamo millonario.

El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de los momentos más críticos y uno de los casos más escandalosos, el de los créditos del Banco Nación, sigue sumando nuevos capítulos. En ese sentido, en las últimas horas se hizo viral una publicación de un funcionario de Luis Caputo que hunde más a los libertarios.

Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía, es uno de los tantos hombres de La Libertad Avanza que criticaban al Estado y sus entidades, pero que una vez que llegaron al gobierno hicieron todo lo contrario a lo que predicaban.

"Dentro de este grupo de inviables y chorros están: los empresarios prebendarios amigos de los políticos, las agencias estatales o el mismo Ejecutivo. Por otro lado,los 90 fue el periodo de mayor estabilidad desde hace 4 décadas. Y además, el último periodo en el cual el país creció", expresó Núñez en la red social X en enero de 2020.

Luego, en respuesta a un tuit, fue más a fondo: "El Banco Nación es una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables".

El millonario préstamo que solicitó el asesor de Caputo que criticaba al Banco Nación

Sin embargo, una vez que La Libertad Avanza llegó al gobierno nacional, muchos funcionarios y legisladores comenzaron a pedir préstamos al Banco Nación por cifras exorbitantes.

Núñez no es la excepción, ya que, pese a que sostuvo que la entidad solo sirve para "timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables", recibió un crédito hipotecario por 475 millones de pesos en febrero de 2025.

Esto se suma a otros casos que causaron revuelo, como Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, quien obtuvo un crédito superior a 510 millones de pesos, o Federico Furiase, secretario de Finanzas, quien recibió 367 millones en agosto de 2025.

Otros nombres que figuran son Emiliano Mongilardi, director de YPF, quien obtuvo 302 millones en octubre; y Guillermo Patricio Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, quien accedió a 204 millones en septiembre.

También está en la lista Juan Pablo Carreira, un usuario conocido en el ámbito digital como Juan Doe por su cuenta @jdoedoe101101 y que es el encargado del gobierno de confrontar con la prensa al ser la cabeza de la cuenta en la red social X llamada Oficina de Respuesta Oficial, cuyo objetivo es "desmentir" informaciones que no favorezcan al oficialismo.

Su cargo en la declaración es de Director Nacional de Comunicación Digital desde abril de 2024 y sin ingresos extra. Sin embargo, en diciembre de 2025 fue beneficiado con un préstamo del Banco Nación de 112 millones.