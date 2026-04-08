Actor de Disney se accidentó en Saavedra.

La escena parecía sacada de una ficción de alto presupuesto, pero esta vez no había cámaras ni guion que valiera. En plena mañana porteña, un actor que protagonizó una serie de Disney+ sufrió un grave accidente en Saavedra.

¿Cuál fue el actor que sufrió un accidente?

El accidente que involucró a Guillermo Pfening no solo generó impacto por la violencia del hecho, sino también por el presente profesional del actor, que venía de protagonizar uno de los proyectos más comentados de los últimos tiempos. Su nombre quedó inevitablemente asociado a Espartanos, una historia real, la serie de Disney+ basada en una historia real que logró fuerte repercusión.

Guillermo Pfening tuvo un duro accidente.

El vuelco del vehículo en plena vía pública, en una zona transitada de la Ciudad de Buenos Aires, generó preocupación inmediata. La imagen del auto dado vuelta y el despliegue de emergencia contrastaron con el momento profesional del actor, que venía atravesando una etapa de alto perfil gracias a su trabajo en plataformas internacionales.

¿Cómo se encuentra Guillermo Pfening?

Mientras tanto, en el entorno de Pfening reina la cautela. No hubo demasiadas precisiones oficiales sobre su estado de salud, más allá de que fue trasladado al Hospital Pirovano de manera preventiva tras el impacto. Una decisión lógica teniendo en cuenta la magnitud del siniestro.

No es un dato menor: se trata de una zona con tránsito constante, especialmente en horarios pico, lo que suele convertirla en un punto sensible para este tipo de episodios. La combinación de flujo vehicular intenso y distracciones al volante suele ser un cóctel peligroso, y esta vez tuvo como protagonista a una figura conocida.

La noticia corrió rápido en el ambiente artístico. Pfening, con una carrera consolidada en cine, televisión y teatro, volvió a quedar en el centro de la escena, aunque por un motivo que nadie hubiera querido. Su vínculo con producciones de alto perfil hizo que el episodio rápidamente escalara en interés mediático, sumando preocupación entre colegas y seguidores.

Por estas horas, el hermetismo es total. Mientras se aguardan precisiones sobre su evolución, también se intenta reconstruir qué fue lo que desencadenó el accidente. En un medio donde todo se amplifica, el impacto no solo fue literal: también sacudió al mundo del espectáculo, que sigue de cerca cada novedad sobre la salud del actor.