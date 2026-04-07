Camperas desde $6.000 y 6 cuotas sin interés: mega liquidación en supermercados.

El frío llegó y eso significa sacar los abrigos del placard. Es en ese momento que muchos se dan cuenta que su campera debe ser renovada, y con la economía inflacionaria y los sueldos que no alcanzan, esto se traduce en un gran gasto. Sin embargo, no tiene por qué ser así: supermercados como Carrefour y ChangoMas liquidan camperas desde $6.000 y en seis cuotas sin interés.

Comenzando por Carrefour, la cadena francesa tiene camperas desde $6.000. Se trata del modelo Tex Corderito, que está con una rebaja del 25% pero solo se consigue en sucursales, dado que está agotada de manera online. Por otro lado, comprando el la tienda virtual el hipermercado tiene una promoción del 70% de descuento en el segundo producto combinable, y chalecos a tan solo $34.000.

Carrefour tiene disponible varias ofertas en abrigos. Foto: captura de pantalla

Por su parte, ChangoMas tiene seis cuotas sin interés en abrigos para los más chicos. Una campera liviana H&G en negro, tanto para niña como niño, tiene un valor de $59.999, mientras que en su versión estampada, con varios modelos disponibles, se eleva el precio a $69.999. Asimismo, el hipermercado vende chalecos, ideal para media estación, desde $49.999.

Más descuentos con Cuenta DNI en Carrefour y ChangoMas

Quienes tengan Cuenta DNI, además de acceder a las ofertas de los hipermercados, podrán tener un 10% y 20% de descuento en Carrefour y ChangoMas, respectivamente. A continuación dejamos algunos detalles a tener en cuenta de las bases y condiciones de ambas cadenas:

10% de descuento en Carrefour

El descuento se hará en el momento del pago, en línea de caja.

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta.

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Aplican exclusiones.

20% de descuento en ChangoMas

Jubilados que cobran en el Banco Provincia tienen un 5% de reintegro adicional con un tope de $5.000.

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial.

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Aplican exclusiones.

No acumulable con otras promociones.

Si bien en el caso de ChangoMas las promociones no son acumulables, es una buena manera de compran indumentaria que no es alcanzada por las ofertas vigentes, como otras camperas, pantalones, medias, entre otros.