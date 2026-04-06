Los descuentos y beneficios del Banco Nación y MODO del lunes 6 al domingo 12 abril 2026

Los descuentos y beneficios de Banco Nación y MODO del lunes 6 al domingo 12 abril 2026

Banco Nación (BNA) renovó su batería de descuentos para sus clientes, ya sea con tarjeta de crédito, débito o a través de la aplicación de MODO. Se trata de beneficios en una amplia variedad de categorías para ahorrar en electrodomésticos, medicamentos, viajes y hasta materiales de construcción.

¿Qué descuentos hay con Banco Nación y MODO esta semana?

Del lunes 6 al domingo 12 de abril la entidad bancaria ofrecerá nuevas promociones, en el marco de su programa "Semana Nación". Se trata de una oportunidad única para ahorrar al aprovechar descuentos, financiación en cuotas sin interés y reintegros en diferentes rubros.

Supermercados

Todos los lunes hay un 20% de descuento en compras de supermercado que superen los $75.000, con un tope de reintegro de $25.000. Además, esta semana se puede aprovechar:

Coto : un 20% de descuento los martes con un tope de $25.000 por mes. Aplica en compras con un mínimo de $60.000.

: un con un tope de $25.000 por mes. Aplica en compras con un mínimo de $60.000. Carrefour, Maxiconsumo, RES Carcnicerías, ChangoMas y Cabrales : 30% de reintegro los miércoles usando tarjeta de crédito Visa o Mastercard (QR) a través de Modo y BNA+. El tope es de $12.000 por semana.

: 30% de reintegro los miércoles usando tarjeta de crédito Visa o Mastercard (QR) a través de Modo y BNA+. El tope es de $12.000 por semana. Mayorista Nini : 20% de descuento los días jueves; el tope de reintegro es de $20.000. No tiene mínimo de compra.

: 20% de descuento los días jueves; el tope de reintegro es de $20.000. No tiene mínimo de compra. Supermercados Día : 20% de reintegro los viernes y sábados, con un tope de $20.000 por mes. El mínimo de compra es de $30.000.

: 20% de reintegro los viernes y sábados, con un tope de $20.000 por mes. El mínimo de compra es de $30.000. El Nene : hay un 15% de reintegro los sábados, con un tope de $12.500 por mes. La compra debe ser superior a $35.000 y se deben pagar con QR de MODO o de BNA+.

: hay un 15% de reintegro los sábados, con un tope de $12.500 por mes. La compra debe ser superior a $35.000 y se deben pagar con QR de MODO o de BNA+. Disco, Vea y Jumbo: 20% de descuento los viernes, sábados y domingos, con un tope de reintegro de $25.000. El mínimo de compra es $100.000.

20% de descuento los viernes, sábados y domingos, con un tope de reintegro de $25.000. El mínimo de compra es $100.000. Carrefour : 10% de reintegro los sábados. Sin tope y sin mínimo de compra.

: 10% de reintegro los sábados. Sin tope y sin mínimo de compra. Tienda online de Vacalín: 20% de descuento los lunes, jueves y viernes. El tope de reintegro es $10.000 por semana.

Combustible

YPF, Axion, Shell, y Gulf : todos los viernes hay un 20% de reintegro, con tope de $10.000 por mes.

: todos los viernes hay un 20% de reintegro, con tope de $10.000 por mes. Shell: los viernes tiene 5% de reintegro, con un tope de $3000 por mes.

Librerías

En Cúspide, El Ateneo y Yenny, BNA ofrece los sábado el reintegro del 10% y 3 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de $10.000 por compra.

Ópticas

Todos los jueves, Banco Nación ofrece un 10% de descuento, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés en ópticas adheridas.

Turismo

Aerolíneas Argentinas: 3 cuotas sin interés

3 cuotas sin interés Vuelos nacionales : 6 cuotas sin interés para clientes Black y Platinum.

: 6 cuotas sin interés para clientes Black y Platinum. Paquetes y hoteles: 3 y 9 cuotas sin interés en paquetes y hoteles.

Además, mediante el programa Viajá+ se pueden aprovechar 3, 6 y 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales. También todos los días hay un 25% de descuento en comercios de gastronomía adheridos, entre ellos se encuentran Atalaya, Churros El Topo, Antares, Bonafide, KFC, Guapaletas, Sao. El tope de reintegro son $10.000 por compra, y se permite un máximo de 5 transacciones por mes.

Tienda BNA +: las promociones virtuales esta semana

Desde este lunes hasta el próximo domingo 12 de abril en la Tienda BNA+ se podrá financiar con cuotas sin interés de la siguiente manera: