Artemis II: los misterios que reveló la cara oculta de la Luna, uno por uno

La misión espacial Artemis II inició el 1 de abril y a su cargo están los astronautas de la NASA, Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen. Si bien el despegue se dio con gran éxito, el viaje no estuvo exento de dificultades. Es que, en un momento, la nave espacial Orion perdió la comunicación con la central de control de Houston y eso generó gran preocupación.

El hecho ocurrió justamente cuando la nave atravesó lo que se conoce como la "cara oculta de la Luna". Fueron 40 minutos que no hubo contacto con los astronautas de la misión Artemis II, lo que, por supuesto, provocó tensión entre quienes coordinan el proyecto espacial desde la Tierra. Finalmente, pasado ese lapso de tiempo, la comunicación retornó y se confirmó que la interrupción de las señales de radio se había dado por el bloqueo de la propia masa lunar.

La astronauta Koch agradeció a los equipos involucrados el rápido accionar y transmitió calma en su mensaje. "Me emociona volver a tener contacto con ustedes. Estamos en camino de regreso a la Tierra", expresó.

La NASA había previsto el corte de la comunicación con la nave de Artemis II

Como era de esperarse, cuando se trata de misiones espaciales de tanta envergadura como Artemis II, la NASA ya sabía que la comunicación con la nave iba a interrumpirse en algún momento, sobre todo, durante el cruce por la cara oculta de la Luna. Esto ya ocurrió con la famosa misión Apolo 13, ocurrida en 1970. Además, 21 astronautas de otras misiones también lo habían experimentado.

Qué pudieron ver los astronautas en la cara oculta de la Luna

La curiosidad más grande para quienes lo siguen desde la Tierra es saber exactamente qué se siente para los astronautas ver esa parte de la Luna que nadie, al menos desde nuestro Planeta, puede ver. La propia NASA sostiene que la superficie "oculta" de la Luna es mucho más montañosa y está plagada de cráteres. Además, es más seca y tiene menos planicies volcánicas. Como no hay atmósfera, los astronautas tienen la posibilidad de visualizar con mayor nitidez toda la superficie de la Luna y eso permite obtener mejores imágenes.

Al momento de la interferencia, los astronautas aprovecharon para tomar fotografías profesionales y realizar diversas anotaciones sobre lo que podían observar en tiempo real. Cada detalle será de suma importancia para las investigaciones y análisis posteriores sobre los cambios en los colores y brillo de la Luna. Esto último obligó a los expertos a tomar recaudos, ya que cada variación de la Luna puede repercutir en la visión humana. "Los ojos y el cerebro humanos son muy sensibles a los cambios sutiles de color, textura y otras características de la superficie", indicaron desde la NASA.

Los astronautas también pudieron ver a la Cuenca Oriental, un cráter de 930 kilómetros de diámetro que se formó hace más de 4.000 millones de años. Es de suma importancia para entender "cómo se forman las cuencas de impacto en el Sistema Solar", según la NASA. Entre otras de los fenómenos que pudieron observar, se encuentra el cráter Ohm de 64 kilómetros de diámetro, un eclipse solar y el desplazamiento del polvo lunar.

La misión espacial Artemis II finalizará el 11 de abril, fecha en la que se cree que regresarían a la Tierra.