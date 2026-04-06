A qué hora llega el Artemis II a la órbita de la Luna: transmisión y cómo ver en vivo la misión

Artemis II.

La misión Artemis II de la NASA entra en su fase más decisiva: el sobrevuelo de la Luna. No habrá aterrizaje, pero sí será el momento más importante del viaje, ya que permitirá poner a prueba todos los sistemas en condiciones reales, con astronautas a bordo y a una distancia récord de la Tierra.

El instante central será el perilunio. Es decir, cuando la nave Orion alcance su máxima aproximación al satélite. En ese tramo, además, la cápsula atravesará la cara oculta de la Luna, lo que implica una interrupción total de las comunicaciones con el control terrestre durante varios minutos, uno de los momentos más tensos de toda la misión.

A qué hora llega Artemis II a la órbita de la Luna

El punto de máxima aproximación, conocido como perilunio, está previsto para este lunes 6 de abril entre las 15.30 y las 16.00 (hora de Argentina). Sin embargo, no es un evento puntual, sino de una secuencia de etapas clave.

Horas antes, la nave ingresa en la llamada esfera de influencia lunar, donde la gravedad de la Luna comienza a dominar su trayectoria. Luego, durante el paso por la cara oculta, hay un “apagón” de comunicaciones de casi 50 minutos.

Astronautas en el Artemis II.

En ese intervalo, la tripulación alcanzará una distancia superior a los 400.000 kilómetros de la Tierra, lo que supera incluso registros históricos de las misiones Apolo, un dato que refleja la magnitud del desafío técnico.

El objetivo de Artemis II: una prueba clave antes de volver a pisar la Luna

A diferencia de lo que muchos esperan, Artemis II no incluye alunizaje. Su propósito central es demostrar que los sistemas que permitirán el regreso humano a la Luna funcionan de forma segura en condiciones reales.

Es la primera misión tripulada del cohete Space Launch System (SLS) y de la nave Orion. A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes deberán enfrentar múltiples pruebas críticas.

Entre ellas, el funcionamiento del soporte vital, la navegación en espacio profundo, la protección contra radiación y el desempeño del escudo térmico durante el reingreso, que deberá resistir temperaturas cercanas a los 2.800°.

Además, se ensaya la trayectoria de “retorno libre”, que permite que la nave regrese a la Tierra al aprovechar la gravedad lunar, incluso ante fallos técnicos. En paralelo, la misión transporta carga científica, incluido el nanosatélite argentino ATENEA.

Cómo ver en vivo Artemis II y seguir la transmisión

Para seguir la misión en tiempo real, la NASA ofrece varias plataformas oficiales. Una de las principales es el sistema AROW, donde se puede visualizar la ubicación de la nave en vivo y en 3D, junto con datos actualizados minuto a minuto.

También es posible seguir la transmisión a través de la app oficial de la NASA y su canal de YouTube, desde donde se emiten imágenes, comunicaciones y análisis en directo del avance de la misión.

Este tipo de coberturas convierten al sobrevuelo en un evento global, con millones de personas conectadas siguiendo cada etapa.